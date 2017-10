C’est une bonne journée de travail au Mexique pour Felipe Massa et Lance Stroll, qui avaient un programme d’essais chargé lors des Libres 1 et 2 ce vendredi.

Le Brésilien s’est classé 12e de la deuxième séance. Il est un peu déçu par son chrono.

"Austin était peut-être un peu meilleur le vendredi en termes de temps au tour. Je n’ai pas fait le tour parfait lors de ma première tentative sur le pneu tendre, qui est vraiment dur selon moi sur ce circuit," commente Massa.

"Je n’étais pas à 100% prêt pour le test en ultra-tendre mais le long relais n’était pas mauvais, donc je pense que nous sommes dans le bon paquet. Nous devons juste essayer de marquer des points. Nous savons que Renault, notre rival direct, est compétitif. Avec l’altitude ici, même si vous avez le maximum d’appui, vous en avez toujours beaucoup moins qu’à Monza, donc c’est facile de faire des erreurs. Je n’en ai pas fait, alors j’espère pouvoir continuer ainsi tout le week-end. Demain, j’espère que nous pourrons avoir une bonne qualification pour pouvoir préparer une bonne course."

Lance Stroll découvrait lui le tracé de Mexico. Il a signé le 14e temps.

"Ca a été une journée décente pour moi et je peux dire que j’aime la piste. C’est la première fois que je viens au Mexique, alors je dois apprendre le tracé. C’est vraiment difficile en raison de la haute altitude et la voiture est très nerveuse, mais c’est la même chose pour tout le monde. J’ai poussé pour essayer de comprendre les limites de la voiture dans ces conditions. Il n’est pas facile de faire fonctionner le pneu sur un tour. Je n’ai aucune attente pour la qualification pour le moment et nous ferons ce que nous devons faire pour que tout se passe bien."