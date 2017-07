Renault F1 a entamé aujourd’hui ses préparatifs du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Avec 56 tours à son actif au terme des deux séances d’essais de 90 minutes, Nico Hülkenberg a connu une bonne journée tout en soulignant le potentiel de la R.S.17 pour les qualifications avec le septième meilleur temps cet après-midi.

"Nous avons effectué deux séances sans problème majeur à recenser. Parmi le travail accompli, il y avait des essais avec un nouveau fond plat cet après-midi. Nous devons désormais analyser et voir ses effets. Sur le plan du rythme, nous devons encore travailler pour ajuster l’équilibre et trouver davantage de performances, notamment sur les longs relais. Nous avons donc un peu de travail d’ici les qualifications de demain, mais j’ai hâte d’y être."

Pour son épreuve à domicile, les débuts de Jolyon Palmer étaient plus perturbés même s’il parvenait à réaliser 41 tours, le plus rapide étant bouclé en 1’30’’879. Sa journée s’est interrompue prématurément en raison d’un problème d’embrayage.

"J’ai manqué la moitié de la matinée suite à un problème sur le MGU-K. Je suis toutefois plutôt satisfait de la monoplace. L’après-midi a bien débuté et j’étais à l’aise en Tendres. En passant les Supertendres, j’ai découvert qu’il n’y avait aucune adhérence. Je suis parti en tête à queue et j’avais du mal à les exploiter correctement. Malheureusement, nous avons dû arrêter la voiture au cœur d’un long relais en raison d’un problème d’embrayage. Nous espérons avoir plus de chance demain !"

"C’était un après-midi un peu mitigé," reconnait Bob Bell, Directeur de la technologie.

"Nico a accompli son kilométrage nécessaire et nous disposons de toutes les informations dont nous avions besoin sur les pneus en vue de la course. Il a signé un bon temps avec une faible charge d’essence et nous espérons récidiver en qualifications. Nous sommes contents des progrès effectués. Jolyon a eu un peu moins de chance avec son souci d’embrayage s’ajoutant au problème mécanique du matin. Il n’a jamais eu l’opportunité de claquer un temps. Dans l’ensemble, je pense que l’équipe a connu une journée productive et il nous tarde d’être aux qualifications."