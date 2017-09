Les deux séances d’essais de Monza se sont passées sans encombre pour Sauber et ses pilotes. Toutefois, la présence à l’arrière des C36 de l’ancien moteur Ferrari a créé le problème attendu, à savoir un énorme manque de performance qui les a fait terminer derniers à chaque fois.

"Globalement, ce ne fut pas une mauvaise journée pour nous" explique Marcus Ericsson. "Nous avons testé différentes configurations et nous avons cherché le meilleur niveau d’appui aérodynamique. Nous avons travaillé sur le programme prévu, ce qui était positif, et nous allons regarder les données pour trouver les meilleurs réglages possibles".

Pascal Wehrlein n’a fait que cinq tours de moins que son équipier et a vécu une journée globalement similaire à celle du Suédois. Sans signer un seul coup d’éclat, ils essaient toutefois de travailler et résoudre, si possible, les problèmes de comportement de la voiture.

"La journée a commencé normalement, je me sentais bien au volant de la voiture et j’ai pu faire de bons tours. Dans la deuxième séance, l’équilibre de la voiture ne m’allait pas. Nous regardons les données afin d’optimiser les réglages pour demain. Mais c’est une bonne chose d’avoir rempli notre programme" conclut Wehrlein.