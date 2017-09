Toro Rosso avait décidé d’offrir à Sean Gelael une séance d’essais dans une monoplace de Formule 1 aujourd’hui à Singapour et pour cela, a demandé à Carlos Sainz, qui voguera vers Renault en 2018, de laisser son volant à l’Indonésien. Revenu pour la deuxième séance, l’Espagnol est redevenu la référence au sein de son équipe.

"Après avoir été écarté pour la première séance, j’avais du temps à rattraper afin de m’habituer au circuit lors de la deuxième séance, et j’ai dû faire plusieurs tours au début pour rattraper le temps perdu" explique Sainz. "Je pense que nous n’avons pas totalement récupéré ce qui était perdu mais nous avons jusqu’à la qualification demain pour être prêts et je suis confiant que nous y parviendrons".

"Pour le reste, je suis heureux de ma performance dans la séance que j’ai disputée. Nous devons encore comprendre un peu mieux quelques petites choses introduites sur la voiture pour cette course car nous n’en sommes pas certains pour le moment, mais nous allons travailler ce soir pour y parvenir. Vivement demain !"

Daniil Kvyat avait signé un bon temps dans la première séance puisqu’il était dans le top 10, mais n’est pas parvenu à rééditer sa performance l’après-midi, face à son équipier dont le déficit de roulage était évident.

"C’était un vendredi correct, nous avons fait un travail. Il nous faudra évidemment travailler ce soir sur l’équilibre de la voiture mais nous espérons régler cela pour demain de manière à améliorer notre rythme. Hormis cela, nous pouvons être satisfaits de notre début de week-end puisque nous avons bouclé beaucoup de tours et nous avons assez d’informations pour faire un pas en avant demain".

La journée a ressemblé à un matin de Noël pour Sean Gelael qui a pu tourner pour la première fois dans la STR12 en conditions de week-end de course et s’est amusé, à défaut d’être rapide. En effet, le pilote de F2 a concédé plus de trois secondes à Kvyat.

"Quelle grande expérience de piloter en essais libres et d’être si près de chez moi !" se félicite Gelael. "C’est un sentiment incroyable, Singapour est l’une des pistes les plus compliquées du calendrier et au départ, c’était humide, donc ce n’était pas l’idéal pour débuter ma carrière en F1, mais je me suis bien débrouillé finalement".

"J’ai pris du plaisir et j’ai pu boucler le programme, ce qui est positif. Bien évidemment, j’aimerais être plus proche de Daniil mais ce sera l’objectif plus tard dans la saison. Je suis satisfait de ma performance aujourd’hui et j’aimerais remercier l’équipe et toutes les personnes qui ont permis cet essai, j’ai hâte de rouler de nouveau en Malaisie dans deux semaines !"