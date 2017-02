Retraité du WTCC depuis la fin de saison 2016, Jose Maria Lopez n’en reste pas moins un boulimique de travail et de compétition ! On le savait déjà engagé à plein temps en Formule E, dans laquelle il prend ses marques au sein de l’équipe DS Virgin, mais l’Argentin disputera un double programme avec la saison complète du WEC, le championnat du monde d’endurance, au sein de l’équipe Toyota Gazoo Racing !

Lopez remplacera Stéphane Sarrazin dans la TS050 et fera équipe avec l’ancien pilote de F1, Kamui Kobayashi, et Mike Conway. Lopez avait déjà disputé des séances d’essais avec Toyota et déclarait en novembre dernier, lors de la dernière manche du WTCC, que disputer les 24 heures du Mans était son rêve.

"J’ai vraiment hâte de disputer la première course" a-t-il déclaré lors de la présentation des équipages par Toyota. "Piloter une voiture de LMP1 est très différent de la conduite d’une voiture de WTCC mais je suis ravi de ce défi. La puissance et l’adhérence de la TS050 sont incroyables et la technologie hybride de Toyota est impressionnante. J’ai vraiment hâte de vivre mes premières expériences d’endurance, et surtout Le Mans qui est une course unique".

Le directeur de Toyota Gazoo Racing, Toshio Sato, s’est également enthousiasmé de l’arrivée de Lopez dans son effectif : "J’aimerais souhaiter la bienvenue à Jose Maria dans notre équipe, je suis certain qu’il trouvera sa place puisqu’il est rapide, intelligent, et qu’il sait jouer en équipe".