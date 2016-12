José María López a marqué plus de points que ses rivaux, en 2016, en Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme, mais il a également reçu le vote des journalistes et commentateurs experts du WTCC, invités à désigner le Pilote de l’Année.

Dans le cadre de cette nouvelle initiative visant à célébrer une nouvelle saison d’action, les représentants des médias de Belgique, d’Allemagne, de Hongrie, d’Italie, du Portugal, de Russie, de Serbie, d’Espagne, de Suède et du Royaume Uni se sont exprimés pour élire leurs meilleurs pilote, course, dépassement, débutant, et leur héro de 2016. Voici une sélection des commentaires concernant le triple champion du monde.

Tamara Aller (Motor y Racing) : “Son geste envers Yvan Muler à Motegi est la marque des grands champions.”

Michael Bräutigam (Motorsport Aktuell) : “Sa pointe de vitesse et son incroyable victoire à Shanghai ont été juste fabuleux. Une promenade de sante.”

Martin Haven (Commentateur d’Eurosport) : “La meilleure voiture, certes, mais simplement dans une autre catégorie à certains moments.”

Tom Coronel, Rob Huff et Tiago Monteiro ont également recueilli des suffrages.