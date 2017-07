Max Verstappen devrait pouvoir signer une très belle performance en Hongrie, se mêler à la lutte avec les Mercedes et les Ferrari, et même monter sur le podium.

C’est la prédiction de son père, l’ancien pilote de Formule 1 Jos Verstappen, avant le week-end sur le Hungaroring qui débutera demain par la journée dédiée aux médias.

Le Hollandais a une grande confiance dans les évolutions qui seront apportées par Red Bull pour la RB13, sur un circuit qui favorise le châssis et l’aérodynamique et non la puissance moteur.

"Max visera définitivement une place dans le top 3 ce week-end," annonce Jos Verstappen.

"Je prédis même une arrivée dans cet ordre : Vettel - Max - Hamilton. Red Bull arrive avec quelques évolutions (dont un aileron avant qui s’annonce déjà controversé), alors espérons qu’elles fonctionnent. Tout ira bien alors."