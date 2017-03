Habitué depuis plusieurs années à être au centre de l’attention, Max Verstappen a franchi un palier en devenant pilote dans une équipe de pointe et vainqueur en Grand Prix. Le Néerlandais est vu depuis longtemps comme l’un des meilleurs pilotes de sa génération et le fait qu’il le confirme année après année attire sur lui une attention que son père ne voit pas d’un bon œil.

« Max ne peut aller nulle part sans être reconnu, il est sous pression » regrette Jos Verstappen. « La situation n’est plus idéale pour lui, il travaille six jours et demi par semaine et même cela devient difficile. Toute cette attention médiatique n’est pas bonne pour lui. Je suis évidemment un père inquiet mais Max reste calme sous la pression ».

L’ancien pilote de Formule 1 se montre optimiste mais prudent avant la première saison complete de son fils dans l’une des meilleures équipes : “Tout le monde est optimiste mais on essaie de rester réaliste. Ferrari est rapide, Mercedes est très rapide, mais ça va aussi de notre côté. Personne ne sait vraiment car tout le monde essaie de retenir un peu ses performances. Je pense qu’il est trop tôt pour penser au titre, si Max gagne deux ou trois courses je serais plus que ravi. Si tout se passe bien, 2018 sera son année ».