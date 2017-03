La progression fulgurante de Max Verstappen a été étroitement facilitée par l’attention bienveillante de son père Jos. Maintenant que le pilote Red Bull est devenu vainqueur de Grand Prix, le père Verstappen a pris du recul sur la carrière - et sur la vie - de son fils.

« Il y a des moments où je suis à la maison et où Max est à Monaco et je pense : ‘Mince, c’est vraiment sympathique, ce qui lui est arrivé’. Mais pendant des années, nuit et jour, nous faisions tout ensemble » raconte Jos Verstappen.

« Et ensuite il est parti soudainement. C’est un processus naturel. Je le sais, mais quand nous avons débuté en sport automobile ensemble, je ne pensais pas que cela arriverait si vite. Max me manque. C’est aussi simple que cela. »

Même si l’ancien pilote Tyrrell, Benetton et Stewart apprécie d’avoir plus de temps libre pour lui, il n’exclut pas de prendre sous son aile un autre jeune pilote qui ne serait pas son fils…

« J’y pense bel et bien. J’ai évoqué ce sujet avec Helmut Marko [le responsable de la filière jeunes de Red Bull], qui sait que j’ai beaucoup de contacts dans les catégories inférieures. »