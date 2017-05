En piste dimanche dernier à Monaco, Max Verstappen a eu des mots très durs pour qualifier la stratégie de son équipe – un « put.. de désastre ».

Arrêté en piste le premier par Red Bull, le Néerlandais a été dépassé par Daniel Ricciardo et n’a même pas pu réussir l’undercut sur Valtteri Bottas.

Après la course, Max Verstappen se disait toujours « très déçu ».

« Mais je ne peux pas faire plus pour changer la course. Mon arrêt au stand est arrivé si tôt… je ne pouvais pas m’y attendre. Ce que j’ai finalement accompli est positif, mais je ne suis pas heureux. J’espère que la prochaine course sera meilleure. »

Christian Horner, le directeur de Red Bull, disait hier comprendre la réaction de son jeune pilote.

Une autre figure de Red Bull est venue en soutien de Max Verstappen, de manière beaucoup moins surprenante cette fois-ci. Il s’agit de… Jos Verstappen, le père de Max, qui travaille aujourd’hui avec Helmut Marko pour dénicher de jeunes talents.

« Je peux comprendre pourquoi Max est en colère. Ce qui le met plus en colère, c’est le fait qu’il était revenu en piste derrière Sainz et il n’était plus capable de contrôler son propre rythme. »

« Après la course, Helmut Marko et Christian Horner sont allés le voir et ils ont eu une conversation sur toute cette situation. Max peut s’en remettre assez facilement, mais il veut régler cette affaire au clair avec son ingénieur. Il veut regarder de nouveau la course et ensuite, quand ce sera terminé, en parler, et alors, cette affaire sera classée. »

« Max est ennuyé par ce qui est arrivé, mais cela le rendra plus fort… ça n’a pas marché pour lui, et c’est juste de la malchance. »

« Je pense que Max a été très bon ces quelques dernières courses, très solide en qualifications. Il n’a pas fait une seule erreur et ce fut aussi le cas à Monaco. Il était 5 dixièmes plus vite que Ricciardo en qualifications. Il est dans un bon état d’esprit et il a besoin d’un moment pour digérer tout cela. Mais son heure viendra. »