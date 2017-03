A l’aube d’une saison qui constitue une révolution technique, Sauber a développé une voiture entièrement nouvelle avec ses moyens limités, et elle compte dessus afin de remonter dans la hiérarchie.

"Nous avons été capables de trouver des voies de développement afin d’établir une base solide dans le domaine de l’aérodynamique" explique Jorg Zander, nouveau directeur technique de l’équipe. "Puisque le coefficient de pénétration dans l’air est meilleur, nous verrons plus de possibilités de dépassement, ce sera en tous cas l’un des éléments qui améliorera le spectacle".

Zander reconnaît que l’élargissement des voies, des ailerons et des pneus change massivement le domaine aérodynamique et implique énormément de nouveautés.

"Les nouvelles règles sont très bonnes, elles vont mettre les pilotes à l’épreuve et c’est ce qu’ils voulaient. Ils voulaient plus de puissance et plus d’adhérence. Ils veulent montrer qu’ils sont courageux et qu’ils savent piloter à la limite, et c’est ce que nous verrons cette année. Les voitures et les pneus seront plus larges afin d’augmenter l’adhérence et les appuis. L’accélération et la vitesse en virage en seront améliorées, ce qui demandera du courage aux pilotes pour en tirer le maximum".

"Aérodynamiquement, cette augmentation est une mauvaise chose car la traînée produite tue la vitesse. Les pneus sont plus larges car ils devront gérer une plus grosse quantité d’appuis aérodynamiques qui les mettront à l’épreuve, et c’est pour ça que leur architecture a également évolué" ajoute-t-il.

Il confirme enfin qu’il s’agira surtout d’utiliser au maximum les données regroupées afin de saisir ce qui fait fonctionner ces pneus et ces voitures : "Nous avons beaucoup à apprendre, tout le monde, car il faut comprendre comment ces nouveaux pneus gèrent ces nouvelles voitures. Nous savons que la bande de roulement sera plus large et l’on pourra transférer plus de puissance grâce à eux".