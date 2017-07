La tension monte entre Eddie Jordan et Toto Wolff. L’ancien propriétaire de Jordan Grand Prix a depuis quelques semaines assuré que Mercedes réfléchissait à arrêter la F1 après 2018.

La réaction du directeur de Mercedes a été claire et limpide : il a accusé Jordan de propager des « fake news » et l’a pressé d’arrêter.

Eddie Jordan a tempéré quelque peu ses propos aujourd’hui, en assurant qu’il n’avait jamais dit que Mercedes quitterait le sport à une date particulière…

« J’ai simplement dit qu’ils sont en F1 pour des raisons marketing et techniques, non pas pour faire de la charité. Et j’ai dit qu’ils partiront quand cela leur conviendra. »

« J’ai simplement dit que les contrats avec Petronas et UBS prendraient fin en 2018. »

« Je peux comprendre que Toto soit en colère, mais ce n’est pas mon problème, c’est la vie. Si je dis une chose, je le dis avec conviction. »

« Il a parlé des 1500 employés de Mercedes, mais je parle des milliers d’actionnaires, et d’une décision que prendra le conseil d’administration. S’ils pensent que leurs investissements ne sont plus justifiés, alors ils partiront. »

Même s’il est déjà revenu sur une partie de ses tonitruantes déclarations, Jordan assure qu’il ne se taira pas à l’avenir.

« Mon travail est de dire aux gens ce que je sais. Et c’est exactement ce que je continuerai à faire. Je n’ai pas de problème avec qui que ce soit. Je peux aller dans n’importe quel motor-home, et si quelqu’un pense que je ne le devrais pas, alors il faudrait me le dire directement. »

Dans la foulée de cette nouvelle déclaration, un porte-parole de Mercedes a assuré que les contrats de l’écurie avec UBS et Petronas expiraient après 2018.