Eddie Jordan est toujours un observateur très apprécié dans le paddock. L’ancien directeur d’écurie a souvent eu le nez fin, notamment quand il avait prédit le retour en compétition de Michael Schumacher.

Le dernier pressentiment de Jordan pourrait faire l’effet d’une bombe s’il se concrétise : l’écurie Mercedes pourrait quitter la F1 à l’issue de la saison.

« Je ne pense pas que Vettel partira chez Mercedes. Il a tout ce dont il a besoin chez Ferrari. Et aussi parce que Mercedes arrêtera probablement la F1 à la fin de l’année 2018. »

« Je pense qu’ils joueront les titres mondiaux cette année et l’an prochain. Et ensuite, le conseil d’administration à Stuttgart décidera de vendre l’équipe et de rester seulement comme motoriste. »

« Je ferais la même chose. Parce que Mercedes a tout gagné, et la situation ne peut que s’empirer maintenant. Donc il vaut mieux retourner à leur vieux cœur de métier en F1 : développer des moteurs de haute technologie. »

« Si Vettel suspecte tout cela, alors, quitter Ferrari pour Mercedes n’a vraiment aucun sens pour lui. »

Le départ de Mercedes en tant qu’écurie constructrice de châssis serait bien sûr un énorme coup dur pour l’attractivité de la F1. Dieter Zetsche, le PDG de Daimler, publiera-t-il bientôt un démenti après ces prédictions de Jordan ? Les prochaines règles moteur pour l’après-2020 seront-elles décisives dans la décision du conseil d’administration de Mercedes ? Impossible de le prédire pour le moment.