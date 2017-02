Jolyon Palmer, qui va débuter sa deuxième saison en Formule 1, a reconnu que l’un de ses souhaits serait de disputer le Grand Prix d’Angleterre avec son frère Will, de six ans son cadet.

"Ce serait vraiment bien" explique le pilote Renault. "Will a six ans de moins que moi donc nous n’avons jamais couru l’un contre l’autre. Je dois réussir pour être encore là et il doit parvenir en F1, donc c’est un double rêve, mais ce serait génial. Peut-être pas dans la même équipe, en revanche !"

Alors que Palmer a rejoint la F1 après avoir été champion de GP2, Will Palmer a roulé en Formule Renault 2.0 et a obtenu en 2015 le McLaren Autosport BRDC Award, lui donnant un avant goût de la Formule 1.

"Je serai encore en Formule Renault l’an prochain" confirme le plus jeune des deux frères Palmer. "Beaucoup de pilotes actuels y sont passés donc c’est une bonne préparation. L’objectif est de remporter le championnat, de passer en GP3, GP2 puis en Formule 1. Que Jolyon y soit encore serait incroyable, j’ai envie de courir contre lui !"

"Remporter cette récompense a fait parler de moi. Le test avec McLaren était la meilleure expérience de ma vie. C’est incroyable de faire ça à mon niveau. Je savais que ce serait une grande étape mais ces voitures sont tellement bien conçues que ça donne confiance".

L’aîné confirme d’ailleurs que son petit frère est plus précoce que lui puisqu’il a déjà effectué son premier galop d’essai en Formule 1 à seulement 20 ans : "Je n’ai pas piloté une F1 avant d’avoir 24 ans, je n’ai pas non plus remporté de récompense, donc Will est sur le bon chemin".

Et de confirmer que c’est leur père, Jonathan Palmer, qui leur a transmis le virus depuis l’époque où il était pilote de Formule 1. L’Anglais a pris le départ de 83 courses dans sa carrière.

"Il y avait des photos, des casques et des combinaisons de notre père partout dans la maison et ça avait un grand rôle dans notre famille. J’ai toujours aimé regarder les courses de F1 quand j’étais jeune mais je n’ai pas voulu me lancer avant d’avoir 13 ans. De là, je n’ai jamais décroché, il a fallu être persévérant mais je ne me vois pas faire autre chose".