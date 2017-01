La F1 est plus que jamais au centre des critiques du fait de son manque de spectacle, des moteurs peu spectaculaires ou encore des règles compliquées qui s’ajoutent chaque année à un règlement déjà bien fourni. Toutefois, la saison 2016 a attesté que la F1 a encore beaucoup à offrir à ses fans.

"Nous avons encore le courageux tour de qualification, où les pilotes sont toujours à la limite" explique Johnny Herbert. "C’est un peu différent quand il s’agit de la course. On a toutefois eu le rafraîchissant Max Verstappen, qui arrive et attire tous les regards. Les pilotes sont encore capables de se battre avec leur voiture pour en tirer le maximum et c’est palpitant".

Herbert reconnaît que la F1 s’est un peu trop polie en façade, cédant aux obligations commerciales et politiques dont elle est l’objet. Les pilotes en sont un peu plus aseptisés, tout comme les voitures, et l’on perd parfois le côté épique des luttes passées.

"Le côté commercial est différent" poursuit l’ancien vainqueur de Grand Prix. "C’est devenu prépondérant en F1 et je comprends totalement le cas de Mercedes qui est là pour faire la promotion de sa marque et de sa technologie puisque cette dernière atterrit directement dans leurs voitures de route. Mais l’essence en est la même, nous voyons toujours ces pilotes uniques en action".