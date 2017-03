Il était, depuis la mort de Jack Brabham, le 19 mai 2014, le doyen des champions du monde de Formule 1. Il reste encore le seul pilote à avoir remporté le titre suprême en moto comme en Formule 1. John Surtees, champion du monde Moto en 1956, 1958, 1959 et 1960, et champion du monde de F1 en 1964, nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 83 ans.

Sa famille a annoncé, par communiqué officiel, son décès en ce vendredi après-midi…

« John, à l’âge de 83 ans, a été admis à l’hôpital Saint George de Londres en février. Il souffrait de troubles respiratoires. Après une course période en soins intensifs, il nous a quittés en paix, cet après-midi. Sa femme, Jane, et ses filles, Leonora et Edwina, étaient à ses côtés. »

« John était un mari, un père, un frère et un ami plein d’amour. Il était aussi l’un des pilotes véritablement géniaux du sport automobile et continuait à travailler sans relâche, jusqu’il y a peu, au sein de la Henry Surtees Foundation et avec le Buckmore Park Kart Circuit. »

« Nous déplorons profondément la perte d’un homme si incroyable, si attentionné, si tendre, et nous célébrons sa vie incroyable. »

« Il a été un exemple authentique d’une personne qui n’a cessé de poursuivre ses efforts, même à son sommet, et d’une personne qui a continué à se battre jusqu’à la toute fin. »

« Nous voudrions remercier tout le personnel de l’hôpital Saint George et de l’hôpital The East Surrey pour leur professionnalisme et leur soutien durant ce moment difficile pour nous. Nous remercions aussi tous ceux qui ont envoyé leurs messages attentionnés ces dernières semaines. »

