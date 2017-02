Après avoir annoncé en début de semaine qu’il avait un contrat pour disputer la saison 2017 en WTCC, John Filippi a annoncé ce jeudi qu’il avait signé un contrat avec une nouvelle équipe pour la saison à venir.

La rumeur prête au Français une place au sein du Sébastien Loeb Racing, où il piloterait une Citroën C-Elysée privée. Il resterait soutenu par Oscaro qui s’afficherait sur les flancs de sa voiture, à la manière des soutiens personnels de Tom Chilton, dont il sera l’équipier, et de Mehdi Bennani qui devrait rempiler pour une troisième saison dans la même structure.

Le destin de Grégoire Demoustier est inconnu puisque Sébastien Loeb Racing pourrait engager une voiture supplémentaire en récupérant l’une des deux Citroën de l’ancienne équipe officielle, l’autre étant engagée par Munnich Motorsport pour Rob Huff. Il faut cependant reconnaître que Demoustier n’a pas impressionné en 2016 alors qu’il disposait de la meilleure voiture du plateau.

Aucun plan n’a été développé par Campos Racing et bien qu’il pourrait y avoir une Chevrolet de moins en 2017 sur la grille de départ, on ne peut s’empêcher d’espérer que l’équipe fasse les efforts nécessaires pour engager Esteban Guerrieri, pigiste pour eux en 2016 en Argentine, et dont les performances avaient été bluffantes.