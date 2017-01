La saison 2016 a été encore marquée par une domination sans partage de Mercedes, qui a remporté 19 des 21 courses au calendrier. L’ancien pilote Tyrell, Ligier, McLaren et Ferrari, Stefan Johansson, a porté son regard sur cette nouvelle saison extraordinaire des Flèches d’Argent. Et critique la trop grande prévisibilité de la F1 moderne.

« Les seules fois où ils ont été battus, c’est quand les autres ont profité de leurs propres erreurs, de leurs mauvais départs ou des problèmes qu’ils ont eus avec la fiabilité. A part cela, les courses se déroulaient avec une conclusion assez évidente avant même le départ. »

« Finalement, Rosberg a fait un travail brillant pour remporter le championnat. C’était serré entre les deux pilotes Mercedes ces deux dernières années, et cette année, ce n’était bien sûr pas différent. Rosberg a été capable de prendre l’avantage à la mi-saison pour obtenir un écart assez important sur Lewis, et ainsi, il ne devait pas se battre comme un chien pour chaque place, mais avait presque besoin de maintenir cet écart de points, et il pouvait le réussir même si Lewis gagné chaque course dans les dernières courses du championnat. »

« Je crois que c’était la clef pour Rosberg pour lui permettre de conduire de manière disciplinée, sans commettre aucune faute, et pour marquer les points dont il avait besoin pour sceller son titre. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’autres choses à dire à propos de sa décision de prendre sa retraite une semaine après la dernière course. Tout le monde qui s’intéresse à la F1 a donné son opinion d’une manière ou d’une autre. Au bout du compte, c’est sa décision, et celle de personne d’autre. Je respecte personnellement la manière avec laquelle il est parti de la F1. Quand vous y pensez, qu’est-ce que voudrait faire après cela un gars comme lui ? Rester en F1 et tenter de battre chaque record ? »

« Je pense que la question est surtout de savoir quels buts vous vous fixez vous-mêmes. L’objectif de Rosberg était de gagner le championnat du monde de F1, et il l’a fait. D’autres pilotes (Senna, Schumacher, Hamilton) ont peut-être des objectifs différents. Et ensuite, quelques pilotes adorent simplement la course et peuvent regarder au-delà de leurs objectifs et juste profiter du moment, profiter de la course pour ce qu’elle est, et toujours faire un travail incroyable avec cela à l’esprit. La décision aurait été beaucoup plus facile pour Nico s’il avait dit continuer pour encore plusieurs années, sans prendre une décision qui lui fera complètement changer de vie dans tous les domaines. Cela demande beaucoup de courage et une force de volonté pour arriver à cette conclusion. »