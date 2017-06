La monoplace conçue par la Scuderia Ferrari a prouvé sa valeur sur tous les tracés empruntés par la Formule 1 cette saison. Le châssis, l’aérodynamique et l’exploitation des pneumatiques sont autant de domaines maîtrisés par la Scuderia, ce que confirme Jock Clear.

"Je dirais que la caractéristique principale de la voiture et qu’elle n’a pas de caractéristique principale" explique l’ingénieur. "C’est une très bonne voiture dans tous le domaines. Les pilotes nous donnent de bons retours dans toutes les conditions et sur tous les types de circuits".

"Nos deux pilotes sont très heureux de leur ressenti à son volant. Les pilotes aiment avoir des voitures au volant desquelles ils peuvent attaquer, surtout en qualification. Quand c’est le cas, ils disent dès le premier jour, et même dès le jour zéro en essais hivernaux, que la voiture est bonne et qu’ils ont confiance quand ils sont dedans".

Jock Clear refuse en revanche de prendre position et de dire qui de Mercedes ou de Ferrari possède la voiture la plus rapide.

"C’est impossible à dire. Cela se joue sur des marges infimes et quand on vient de passer une minute et demie à 200 km/h de moyenne, ces marges peuvent venir de n’importe quoi. Nos voitures sont très proches dans la plupart des conditions et il y a quatre excellents pilotes entre eux et nous, tous capables de signer la pole position".

"Des courses que nous avons vues, ces marges dépendaient notamment de la dégradation du premier train de pneus, ou de la faculté d’adaptation avec les pneus les plus tendres, et ça fait la différence".