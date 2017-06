Comme annoncé récemment par Codemasters et Koch Media, des voitures emblématiques de la F1 feront leur retour dans F1 2017, le jeu vidéo officiel, et les joueurs profiteront d’un mode Carrière plus développé, de nombreux ajouts en multijoueur et un tout nouveau mode de jeu « Championnats ».

Codemasters a dévoilé aujourd’hui la quatrième voiture de F1 emblématique qui sera intégrée dans le jeu, la Red Bull Racing RB6 de 2010. F1 2017 sera disponible partout dans le monde sur PlayStation 4, Xbox One et PC dès le 25 août 2017.

Codemasters vient de dévoiler une bande-annonce présentant la voiture championne du monde des constructeurs de 2010, la Red Bull Racing RB6 pilotée par Sebastian Vettel, le champion du monde 2010, et son coéquipier Mark Webber. La nouvelle bande-annonce est disponible ici .

D’autres F1 emblématiques ajoutées au jeu seront dévoilées dans les semaines à venir.

La Red Bull Racing RB6 a complètement dominé le championnat en 2010, avec neuf victoires, quinze pole positions et six records du tour. Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull Racing a déclaré : "La RB6 est notre première voiture gagnante du Championnat et est donc très spéciale pour nous. 2010 a été une année de rêve pour Red Bull Racing, pour atteindre notre ambition et pour le faire d’une manière aussi convaincante et dominante, c’était un témoignage adapté à la voiture, aux pilotes et à l’engagement de l’équipe. Nous sommes ravis que la RB6 soit disponible dans le nouveau jeu de F1 comme une voiture emblématique, c’est certainement un classique pour nous et je suis sûr que les joueurs adoreront le conduire et essayer de recréer ces moments d’or sur la piste".

Les joueurs qui précommanderont F1 2017 auront droit en bonus à la McLaren MP4/4 de 1988, qui fait partie de l’Édition Spéciale F1 2017. Il sera également possible d’acheter la McLaren MP4/4 ultérieurement. Les 11 autres voitures emblématiques de la F1 seront disponibles dans toutes les versions du jeu.