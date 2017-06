Après Ferrari, c’est au tour de l’écurie Williams de voir certaines de ses voitures emblématiques être recréées dans F1 2017, le jeu vidéo officiel. Codemasters et Koch Media dévoilent aujourd’hui une nouvelle bande-annonce présentant deux légendes de l’écurie Williams ; l’une d’entre elles n’avait pas encore été annoncée : la FW18 de 1996.

F1 2017 propose un mode Carrière plus développé, de nombreux ajouts en multijoueur et un tout nouveau mode de jeu « Championnats », et vous pourrez y retrouver plusieurs voitures emblématiques de l’histoire de la F1. Les Williams FW14B de 1992 (déjà annoncée) et FW18 de 1996 seront ainsi pilotables dans F1 2017 à sa sortie sur PlayStation4, Xbox One et PC (DVD et via Steam) le 25 août 2017.

Williams FW14B de 1992 (ci-dessous) – pilotée par Nigel Mansell et Riccardo Patrese durant la saison de Formula 1™ 1992, la FW14B a dominé le championnat en permettant à Mansell de remporter le titre de Champion du monde, avec neuf victoires au cours de la saison, un record pour l’époque.

Williams FW18 de 1996 (ci-dessus) – elle remporta plus de courses qu’aucune autre en 1996, terminant première dans 12 des 16 courses. Damon Hill remporta à son volant huit victoires et le titre de Champion du monde et Jacques Villeneuve quatre victoires, tandis que Williams était titré Champion du monde des constructeurs.

"La FW14B est l’une de nos voitures les plus emblématiques et c’est l’une de mes voitures préférées," commente Claire Williams, directrice adjointe de Williams.

"Avec Nigel Mansell au volant, elle était particulièrement redoutable et elle a offert à notre équipe l’une de ses plus grandes saisons de Formule 1."

"La FW18 de 1996 est, statistiquement, notre voiture la plus réussie, avec 12 victoires en 16 courses, dont six où nos pilotes sont arrivés à la première et à la deuxième place, nous permettant de remporter le titre des constructeurs."

"Nous sommes ravis de voir ces voitures revenir dans la nouvelle édition de F1 pour 2017. C’est une année spéciale pour nous, qui fêtons nos 40 ans, et c’est donc un moment idéal pour célébrer ces deux voitures dont nous sommes si fiers. Nous espérons que les joueurs aimeront les piloter en se rappelant ces grands moments de l’histoire de notre sport."

Pour voir la vidéo de ces deux F1, cliquez ici .

Vous trouverez ci-dessous la liste des huit F1 emblématiques présentes dans le jeu dévoilées à ce jour, et quatre autres voitures seront dévoilées dans les semaines à venir :

McLaren MP4/4 de 1988

Williams FW14B de 1992

Ferrari 412 T2 de 1995

Williams FW18 de 1996

Ferrari F2002 de 2002

Ferrari F2004 de 2004

Ferrari F2007 de 2007

Red Bull Racing RB6 de 2010