Codemasters et Koch Media dévoilent aujourd’hui de nouvelles voitures classiques qui seront intégrées dans F1 2017, le jeu vidéo officiel.

Une toute nouvelle bande-annonce disponible ici vous donne un aperçu des quatre McLaren de légende intégrées dans le jeu, dont trois n’avaient pas encore été annoncées.

1988 McLaren MP4/4 (déjà dévoilée) – La voiture pilotée par Alain Prost et Ayrton Senna lors de la saison 1988 de F1. La MP4/4 au moteur Honda est l’une des Formule 1 les plus emblématiques de l’histoire, au palmarès exceptionnel : elle ne perdit qu’une seule course dans sa carrière (sur 16) et débuta toutes les courses sauf une en pole position. C’est cette voiture qui a propulsé Senna vers son premier titre de champion du monde.

1991 McLaren MP4/6 – Lors de la saison 1991, cette voiture était pilotée par le champion du monde en titre, Ayrton Senna, et par Gerhard Berger. Elle est considérée par certains comme l’une des meilleures voitures de tous les temps, avec huit victoires, dix pole positions. En marquant 148 points, elle offrit à Senna son troisième et dernier titre de champion du monde.

1998 McLaren MP4-13 – Lors de la saison 1998 de F1, la MP4-13 était pilotée par Mika Häkkinen et David Coulthard. Une fois encore, McLaren domina la saison, offrant à Häkkinen son premier titre de champion, et permettant à l’écurie de reprendre le titre constructeur perdu depuis 1991.

2008 McLaren MP4-23 – La MP4-23 était pilotée par Lewis Hamilton et Heikki Kovalainen lors de la saison 2008. Elle a permis à Hamilton de gagner son premier championnat du monde pilote, lors d’un retournement de situation de dernière minute. C’est en dépassant Timo Glock lors du dernier virage du dernier tour de la dernière course du Grand Prix, qu’il s’empare de la victoire, marquant un point de plus que Felipe Massa au championnat pilote et devenant à cette occasion le pilote le plus jeune à avoir remporté le titre.

"Il est très difficile de ne retenir que quatre McLaren de Formule 1. Bravo à Codemasters d’avoir réussi à faire ce choix difficile," commente Zak Brown, directeur exécutif de McLaren.

"Ça aurait été un crime de ne pas choisir la MP4/4 de 1988. C’est à mon sens la voiture de F1 la plus emblématique des 40 dernières années, un engin qui a l’air aussi rapide et racée aujourd’hui que lors de sa première course. Cette voiture est accompagnée par la MP4/6 au moteur V12 de Senna, par la MP4-13 argentée de Mika Hakkinen et la MP4-23 d’Hamilton. Si vous êtes un joueur, ou un fan de McLaren, alors vous allez adorer piloter ces véhicules dans F1 2017."

F1 2017 propose également un mode carrière encore plus riche, de nombreuses améliorations pour le multijoueur et un tout nouveau mode de jeu Championnat.

F1 2017 sortira sur PlayStation4, Xbox One, et PC le 25 août 2017.

Les douze voitures de F1 classiques qui seront présentes dans F1 2017 ont désormais toutes été révélées, la liste complète est disponible ci-dessous :

1988 McLaren MP4/4

1991 McLaren MP4/6

1992 Williams FW14B

1995 Ferrari 412 T2

1996 Williams FW18

1998 McLaren MP4-13

2002 Ferrari F2002

2004 Ferrari F2004

2006 Renault R26

2007 Ferrari F2007

2008 McLaren MP4-23

2010 Red Bull Racing RB6