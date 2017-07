Alors que la sortie de F1 2017, le jeu officiel, approche à grands pas, Codemasters et Koch Media dévoilent aujourd’hui une toute nouvelle bande-annonce du jeu, permettant de découvrir à quel point le jeu s’intéresse à l’histoire du sport automobile. Cette vidéo met également en avant les nouveautés présentées dans ce nouvel épisode de la série.

F1 2017 permettra ainsi aux joueurs de piloter les F1 les plus récentes sur les circuits, mais également 12 F1 classiques légendaires.

F1 2017 sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC Windows partout dans le monde dès le 25 août.

En plus des nombreuses F1 nouvelles ou classiques du jeu, les spectateurs attentifs pourront remarquer que les joueurs auront la possibilité, pour la première fois dans la série, de piloter de nuit sur le circuit urbain de Monaco.

Lee Mather, Directeur créatif du jeu, explique : "Nous savons que les fans ont adoré voir que nous dévoilions des F1 légendaires intégrées dans le jeu ces dernières semaines, mais nous voulions aussi qu’ils voient les modèles récents en action. Les F1 de 2017 offrent des défis uniques, car elles sont très rapides, mais aussi plus larges et plus lourdes que les anciennes. Nous avons été contraints de complètement retravailler le moteur physique du jeu pour parvenir à un meilleur équilibre entre aérodynamisme et adhérence."

"Enfin, piloter à Monaco a toujours été un véritable tour de force, et nous avons ajouté la possibilité de se frotter à ce circuit mythique de nuit, tant au volant de F1 contemporaines que des anciens modèles. Nous pensons que les fans vont adorer ça."

En plus des 20 circuits officiels de la saison 2017 et de celui de Monaco de nuit, les joueurs pourront également découvrir quatre nouveaux circuits courts en Angleterre, à Bahreïn, aux U.S.A. et dans un autre pays qui n’a pas encore été annoncé.

NB : Les joueurs qui précommandent le jeu ou qui achèteront la version Day One de F1 2017 auront accès à la célèbre McLaren MP4/4 de 1988 en exclusivité, dans le cadre de la « F1 2017 Special Edition », chez certains revendeurs. Notez que la McLaren MP4/4 sera également disponible à l’achat ultérieurement. Les onze autres F1 classiques seront disponibles dans toutes les éditions du jeu.