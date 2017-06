Codemasters annonce aujourd’hui que F1 2017, le jeu vidéo officiel, comprendra quatre Ferrari emblématiques de la F1, parmi les nombreuses F1 légendaires qui feront leur retour dans la série.

F1 2017 offrira aux joueurs un mode Carrière plus développé, de nombreux ajouts en multijoueur et un tout nouveau mode de jeu « Championnats ». F1 2017 sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC (DVD et via Steam) partout dans le monde à compter du 25 août 2017.

Codemasters a dévoilé une nouvelle bande-annonce présentant les quatre Ferrari, dont trois qui n’avaient pas encore été annoncées. D’autres F1 emblématiques seront dévoilées dans les semaines à venir.

Ferrari 412 T2 de 1995 – pilotée par Jean Alesi et Gerhard Berger lors de la saison 1995 de Formule 1. Alesi a remporté le Grand Prix du Canada pour sa première et seule victoire lors du championnat, l’équipe accumulant 73 points pour terminer 3e du classement constructeurs. De façon remarquable, c’est la dernière voiture de F1 dotée d’un moteur V12.

Ferrari F2002 de 2002 – au cours de la saisons 2002, cette voiture a été pilotée par Michael Schumacher et Rubens Barrichello. La F2002 est l’une des voitures de Formule 1 les plus titrées de tous les temps, avec 14 victoires en 17 courses en 2002.

Ferrari F2004 de 2004 – en 2004, la F2004 a permis à l’écurie de continuer à engranger des succès comme elle le faisait depuis 1999. Pilotée une fois encore par Michael Schumacher et Barrichello, elle remporta pour la sixième année consécutive le titre constructeurs, et permit à Schumacher d’empocher son 5e titre de Champion du monde à la suite (et son 7e au total). Elle est considérée comme l’une des plus marquantes de l’histoire de la F1, avec 15 victoires en 18 courses, 12 pole positions et plusieurs records du tour qui ont perduré jusqu’au début de cette nouvelle saison 2017.

Ferrari F2007 de 2007 – elle permit à Kimi Räikkönen de remporter son premier titre de Champion du monde, avec pour coéquipier Felipe Massa. La voiture remporta 9 victoires en 17 courses durant la saison 2007.