Codemasters présente la dernière bande-annonce du jeu F1 2017, le jeu vidéo officiel du championnat.

Cette bande-annonce nous en dit plus sur le mode carrière du jeu, qui en fait le plus complet de toute l’histoire de la franchise.

F1 2017 possède un mode Carrière extrêmement poussé, introduisant des événements (sur invitation) durant des moments clés de la saison F1 classique. Vous aurez la chance d’y conduire 12 voitures classiques de F1 à travers des épreuves spécifiques (poursuites, contre-la-montre, check-point, etc...). Les voitures classiques sont également jouables dans toutes les autres modes du jeu, et peuvent être pilotées en courses mono ou multi-classes.

En plus des événements, le mode Carrière offre une profondeur supplémentaire au jeu via 115 améliorations de R&D différentes (4,5 fois plus que dans F1 2016), de nouveaux programmes d’entraînement et une importance supplémentaire accordée à la fiabilité et à l’utilisation de votre moteur et de votre boîte de vitesse.

En plus des 20 circuits de la saison actuelle, F1 2017 introduit quatre nouveaux circuits raccourcis en Grande-Bretagne, à Bahreïn, aux USA et au Japon. Les joueurs pourront aussi parcourir le circuit iconique de Monaco de nuit, dans des effets visuels époustouflants.

Lee Mather, directeur créatif, nous donne plus d’informations : « Le mode Carrière était un énorme succès l’année dernière et nous partons de cette fondation pour proposer un mode encore plus profond et encore mieux pensé pour F1 2017. Nous avons ajouté des avatars féminins, de nouveaux emplacements de paddocks, et un nouveau personnage ainsi qu’un système amélioré de gestion d’équipe et de voiture. Ajoutez à cela que nous incluons cette année des voitures classiques, et F1 2017 est parti pour être l’expérience F1 la plus complète à ce jour. »

F1 2017 sortira sur PlayStation4, Xbox One et Windows PC à l’international le 25 août.