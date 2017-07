Renault est la dernière équipe en date dont l’une des voitures emblématiques a été recréée dans F1 2017, le jeu vidéo officiel.

Codemasters et Koch Media dévoilent aujourd’hui une nouvelle bande-annonce révélant la Renault R26, qui avait été conduite par Fernando Alonso lors du championnat du monde de 2006.

La vidéo est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=rzwGy1b63OY

D’autres voitures emblématiques seront dévoilées dans les semaines à venir.

Renault R26 de 2006 – Pilotée par Fernando Alonso et Giancarlo Fisichella, la R26 a remporté 8 victoires sur 18 courses, avec 7 pole positions et 5 meilleurs temps au tour, faisant d’elle la voiture ayant dominé le plus de tours et gagné le plus de courses en 2006. Elle a aidé Alonso à remporter son second championnat du monde et Renault à gagner son deuxième championnat du monde des constructeurs d’affilée.

F1 2017 propose un mode Carrière plus développé, de nombreux ajouts en multijoueur et un tout nouveau mode de jeu « Championnats », et vous pourrez y retrouver plusieurs voitures emblématiques de l’histoire de la F1. La Renault R26 de 2006 sera pilotable dans F1 2017 dès sa sortie sur PlayStation 4, Xbox One et PC (DVD et via Steam) le 25 août 2017.

Vous trouverez ci-dessous la liste des neuf F1 emblématiques présentes dans le jeu dévoilées à ce jour, et trois autres voitures seront dévoilées dans les semaines à venir :

McLaren MP4/4 de 1988

Williams FW14B de 1992

Ferrari 412 T2 de 1995

Williams FW18 de 1996

Ferrari F2002 de 2002

Ferrari F2004 de 2004

Renault R26 de 2006

Ferrari F2007 de 2007

Red Bull Racing RB6 de 2010