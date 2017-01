Onze week-ends de course, dont dix en marge des Grands Prix de Formule 1 : c’est ce en quoi consistera la saison 2017 de GP2, dont le calendrier a été confirmé aujourd’hui. On notera le retour de Bahreïn, piste absente du championnat l’an dernier. La nouveauté de cette année sera surtout l’arrivée au calendrier d’une deuxième manche en Espagne (après celle de Barcelone en mai), avec une épreuve à Jerez début octobre, où la Formule 1 ne se rend pas.

Le début de saison aura donc lieu le week-end du 14 au 16 avril à Bahreïn, avant d’enchaîner Barcelone et Monaco en mai, puis de se rendre à Bakou fin juin, pour des courses on l’espère avec autant de rebondissements que l’an dernier en Azerbaïdjan. Trois courses auront lieu en juillet (Spielberg, Silverstone et Budapest, avant la pause estivale. Comme d’habitude, la saison reprendra à Spa fin août, une semaine avant Monza. Pour éviter une longue coupure, Jerez a donc été ajouté au calendrier en octobre, avant la finale à Abu Dhabi fin novembre.

Le patron du GP2, Bruno Michel, est particulièrement heureux de l’ajout d’une manche en Europe : "Nous sommes ravis d’aller courir à Jerez entre Monza et Abu Dhabi. Nous voulions conserver le même nombre de manches (11), mais nous avions en tête les frais de déplacement. Ca signifiait qu’on ne voulait pas ajouter une quatrième course à l’outre mer, et nous voulions donc rester en Europe pour une manche qu’on ferait tous seuls."

A noter qu’il y aura deux séances d’essais hivernaux en mars : trois jours à Barcelone, puis trois jours à Bahreïn, deux semaines seulement avant le début de la saison.

Le calendrier de la saison 2017 du GP2

Tests

13-14-15 Mars - Barcelone, Espagne

29-30-31 Mars - Sakhir, Bahreïn

Courses

14-16 Avril - Sakhir, Bahreïn

12-14 Mai - Barcelone, Espagne

25-27 Mai - Monte Carlo, Monaco

23-25 Juin - Bakou, Azerbaïdjan

07-09 Juillet - Spielberg, Autriche

14-16 Juillet - Silverstone, Grande-Bretagne

28-30 Juillet - Budapest, Hongrie

25-27 Août - Spa-Francorchamps, Belgique

01-03 Septembre - Monza, Italie

06-08 Octobre - Jerez de la Frontera, Espagne

24-26 Novembre - Yas Marina, Abu Dhabi