Depuis les essais libres de la matinée, la température est bien évidemment montée dans le sud de l’Espagne cet après-midi pour la séance de qualifications. C’est toujours sous un beau ciel bleu et le soleil que les 20 pilotes s’élancent pour les 30 minutes de qualifications. Le premier à signer un temps compétitif est Nyck De Vries, au bout de cinq minutes... mais le Néerlandais perd bien vite sa pole provisoire, au profit de l’inévitable Charles Leclerc. Derrière le Monégasque, Ghiotto et le débutant Palou (sur Campos) s’échangent la deuxième position sur quelques tours, avant que Rowland ne s’intercale finalement entre eux en troisième position.

La moitié de la séance approche, et avant de rentrer aux stands Leclerc améliore encore son chrono. Seul pilote sur une différente stratégie, Sergio Sette Camara a alors la piste pour lui tout seul pendant une dizaine de minutes, ce qui lui permet de prendre la troisième place.

A peine Sette Camara a-t-il signé son dernier meilleur temps, les autres pilotes ressortent peu à peu des stands pour reprendre la bataille pour la pole. Il restait trois minutes quand Ghiotto a réussi à améliorer son chrono, mais cela n’inquiète nullement Leclerc, qui rentre aux stands, sachant la pole acquise.

C’est en effet avec son chrono d’1.24.682, plus de deux dixièmes devant Ghiotto, que Charles Leclerc signe sa huitième pole de la saison, et engrange encore des points au championnat. Sette Camara partira troisième et sera accompagné sur la deuxième ligne par Oliver Rowland. Markelov et Albon sont sur la troisième ligne, devant Matsushita et De Vries. Latifi et Nato complètent le top 10.