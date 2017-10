Il fait encore une fois beau et chaud cet après-midi pour la deuxième course de F2, la plus courte du week-end. Hier, Charles Leclerc a été sacré champion pour la saison 2017, et le suspens réside maintenant pour le titre honorifique de vice-champion, ainsi que pour le titre des constructeurs.

Huitième hier, le débutant Palou occupe la pole position, mais il doit attendre avant de pouvoir s’élancer car le départ est retardé de quinze minutes à cause d’un souci avec la voiture de sécurité. Le premier virage se passe bien, mais King harponne Ghiotto un peu plus loin et l’Italien fait une escapade dans les graviers, chutant de la deuxième à la dernière place au classement.

Au deuxième tour Leclerc double son équipier Fuoco de manière assez musclée et un tour plus tard, au même endroit, le nouveau champion de F2 double Rowland, également dépassé dans la foulée par Fuoco. L’Italien reprend ensuite l’avantage sur son coéquipier au premier virage. Au quatrième tour, un gros nuage de fumée s’échappe de la voiture de King - qui était deuxième - et il abandonne sur casse moteur.

Quelques tours plus tard, Fuoco semble plus lent et laisse passer Leclerc, qui se remet à la poursuite de Markelov et Latifi. Mais le Monégasque devient à son tour très lent à partir du dixième tour, et les pneus de Fuoco semblent aussi en mauvais état : du coup, Rowland en profite et double les deux PREMA coup sur coup. Fuoco rentre aux stands changer de pneus pendant que Leclerc se fait dépasser par Matsushita et Nato.

Charles Leclerc imite son coéquipier et s’arrête aux stands au 13è tour : ce n’est même pas la mi-course et les PREMA ont déjà leurs pneus très dégradés ! Dernier au premier tour, Ghiotto continue sa belle remontée et prend la huitième place à Sette Camara. Mais l’Italien passe par les stands à neuf tours de la fin, lui aussi pour changer de pneus.

Devant, les écarts se sont bien resserrés et Latifi et Markelov sont maintenant très près de Palou. Le jeune pilote Campos résiste et cela permet à Rowland de revenir. Pendant ce temps, Charles Leclerc et ses pneus frais remontent : le pilote PREMA était 16è il y a quelques tours et le voilà déjà dans les points, en septième position !

Nous entrons dans les cinq derniers tours et Markelov dépasse Latifi au premier virage. Quelques virages plus loin, le Russe s’empare de la tête de la course face à Palou. Le tour suivant, les deux DAMS de Latifi et Rowland dépassent Palou à leur tour. Charles Leclerc poursuit sa remontée au classement et prend la cinquième place à Albon. Il reste trois tours et le voilà lancé à la poursuite de Palou. Le Monégasque est très vite dans ses échappements et le dépasse sans difficulté : Leclerc est quatrième.

Le Monégasque perd énormément de temps dans le dernier tour et se fait dépasser par Fuoco, Ghiotto et De Vries. Devant, Artem Markelov s’impose devant Nicholas Latifi et Oliver Rowland. Ghiotto réussit l’exploit de prendre la quatrième place sur le fil : rappelons que l’Italien était dernier au premier tour, et qu’il a lui aussi fait un arrêt aux stands ! Fuoco est cinquième devant De Vries et Leclerc. Le dernier point revient à Palou.