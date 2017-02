Bien que les émissions qu’il présente n’abordent que très rarement le domaine de la Formule 1, Jérémy Clarkson suit de près ce qu’il se passe dans la discipline reine du sport automobile. L’ancien présentateur de Top Gear, désormais aux commandes de l’émissions The Grand Tour sur Amazon Prime, a commenté dans une vidéo le départ de Bernie Ecclestone.

Les deux hommes s’étaient rencontrés en 2011, lorsque le trio de présentateurs de Top Gear étaient allés en Italie faire un voyage avec des citadines sportives qui s’était conclu par un passage sur le circuit de Monaco, en marge du Grand Prix, et l’ancien propriétaire de la F1 avait même joué le copilote de Clarkson pour plusieurs tours dans les rues de la principauté.

"J’ai rencontré Bernie à plusieurs reprises récemment" explique Clarkson. "Mais c’est sûrement une bonne chose qu’il soit parti et ce sera maintenant géré comme un vrai spectacle, et non comme un outil marketing qui permet à un homme déjà très riche de s’enrichir un peu plus".

La Formule 1 étant désormais aux mains d’un Américain, Clarkson pense qu’elle peut s’inspirer de la Nascar et du sens du spectacle de la discipline américaine pour redonner envie à ses spectateurs de la suivre.

"Chase est Américain et il n’y a aucun doute sur leur capacité à produire du spectacle. On peut penser ce que l’on veut de la Nascar, ils remplissent quand même des arènes de 250 000 personnes, ce qu’aucun autre sport sur terre n’arrive à accomplir".

"La Formule 1 et le vieil homme riche qui la dirigeait ont besoin de comprendre qu’elle est avant tout faite pour les fans. La seule chose qui donnera envie aux fans de regarder et qui engendrera des revenus pour les sponsors est le plaisir et l’intensité offerts aux spectateurs, et les Américains comprennent ça, donc j’espère que ça reviendra en F1" conclut Clarkson.