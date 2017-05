Alors qu’il a découvert les nouvelles monoplaces de Formule 1 il y a trois jours à Monaco, Jenson Button a tenu à souligner la direction prise par la discipline au niveau technique concernant les nouvelles F1.

"C’est nettement plus rapide que l’an dernier" explique le Britannique. "C’était bien plus amusant aussi, j’aurai passé des journées sympa dans cette F1. Je dois dire que j’étais un peu déçu quand j’avais entendu que le poids des nouvelles monoplaces était relevé car c’est important, mais nous sommes sur le pire circuit pour une monoplace lourde et elle est très agile. C’est un pas dans la bonne direction techniquement".

Button pense qu’il faut encore voir des progrès au niveau des pneumatiques pour que la révolution technique fonctionne parfaitement : "Ils sont encore compliqués. Depuis la sortie des stands, j’ai attaqué à fond pendant deux tours afin de les mettre en température et j’avais encore du mal avec les pneus avant alors qu’il faisait 25 degrés dans l’air et 53 sur la piste, c’est quelque chose qui me dépasse".

"C’est un point que l’on peut encore améliorer et je suis sûr que ce sera le cas l’an prochain. Je dirais que le point positif est que ça a moins tendance à se bloquer et l’on a vu personne avoir de gros problème à la sortie du tunnel comme avant car il y a toujours de l’adhérence à l’arrière, ce qui n’était pas le cas avant" conclut-il.

L’Anglais ne considère pas d’autres piges comme celle-ci pour le moment et assure qu’il a accepté par plaisir et non pour revenir en F1 : "Ma carrière ? Terminée, elle l’était déjà en novembre !"

"Je pense juste que si n’importe qui était invité à piloter à Monaco, il accepterait. Je n’ai pas de plan pour une autre apparition, de ce que je sais, l’équipe n’a pas pour objectif de changer ses pilotes, donc je ne vais pas revenir en F1 cette saison".

Dernière minute :

Le pilote McLaren partira des stands cet après-midi puisqu’il était de toute manière condamné à s’élancer dernier. De ce fait, il évitera certainement les embûches du premier virage, toujours critique à Monaco.