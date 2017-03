L’équipe Trident a annoncé la signature de son premier pilote pour la saison 2017 : il s’agit de Nabil Jeffri, qui courait l’an dernier chez Arden. Le Malaisien avait alors réussi à décrocher seulement deux points sur la saison, lors de la course sprint à Bakou. Le vice-champion de Formule 3 allemande en 2014 a déjà roulé pour l’équipe italienne lors des essais d’après-saison à Abu Dhabi, où il a semble-t-il convaincu.

Giacomo Ricci, le team manager de Trident, a en tous cas été impressionné par Jeffri : "Nous sommes extrêmement ravis d’annoncer Nabil Jeffri comme étant notre premier pilote de GP2 pour 2017. Nous avons déjà eu la chance de collaborer avec ce prometteur pilote malaisien lors des essais d’après-saison l’an dernier, où il avait montré de grandes capacités d’adaptation à notre voiture. Nous avons vraiment été impressionnés par ses progrès en termes de résultats, même s’il n’a roulé avec nous seulement le dernier jour. Nous avons commencé à travailler ensemble à la mi-janvier et nous sommes convaincus que - bénéficiant de tout le travail réalisé jusqu’ici - Nabil sera très compétitif dès ses débuts à Barcelone"

Nabil Jeffri est de son côté très content de poursuivre son aventure en GP2 et il sait qu’il peut compter sur le soutien de toute sa nouvelle équipe : "Je suis très honoré d’être le premier pilote Trident annoncé pour le programme 2017. Avoir la chance de revenir dans cette série pour ma deuxième saison et le faire avec une équipe qui a une longue et victorieuse histoire est un rêve pour moi. Je suis sûr qu’il me soutiendront au mieux en 2017. Giacomo a été incroyablement gentil et m’a apporté beaucoup de soutien dès le début, et j’adore travailler avec chaque membre de cette équipe Trident. Mon objectif est de faire un super travail avec l’équipe et de viser le top 10."