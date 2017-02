Le départ de Bernie Ecclestone est une vraie révolution pour la Formule 1 qui n’a pas connu d’autre dirigeant depuis plus de 40 ans et tout le monde se tourne actuellement vers Liberty Media et Chase Carey pour savoir quelles décisions seront prises pour donner une nouvelle direction à la discipline.

Jean Todt se montre prudent et n’est pas pour un changement trop radical de philosophie, préférant une continuité avec le travail de Bernie Ecclestone.

« Il a fait beaucoup pour la Formule 1, qui lui a aussi beaucoup donné » explique le président de la FIA. « Bernie est Bernie, des fois on l’aime, des fois on l’aime moins, mais ses accomplissements sont uniques. J’espère qu’il aura la chance de faire d’autres grandes choses. J’ai réussi à me reconvertir et j’espère que Bernie pourra faire pareil ».

« Je pense que la Formule 1 est déjà très bonne, c’est un sport qui doit être imprévisible et en ce sens, le titre 2016 s’est joué dans le dernier virage. Je suis sûr que Liberty Media nous donnera d’autres idées pour d’autres formes de communication et qu’ils seront capables de ramener de nouveaux fans à la Formule 1 ».

Mercedes domine actuellement la Formule 1 comme le faisait Ferrari dans les années 2000 mais l’ancien directeur de la Scuderia ne voit pas cette domination comme le fruit d’un dysfonctionnement de la manière dont fonctionne la discipline.

« Pour le moment c’est Mercedes, mais avant ce furent Red Bull, Ferrari, McLaren et Williams, et ça arrive aussi dans d’autres sports comme l’athlétisme ou le football. Nous devons féliciter Mercedes pour ces succès et espérer que d’autres travaillent encore mieux. En termes de spectacle, nous avons de grandes attentes avec les règles de cette année mais il faudra attendre la première course ».