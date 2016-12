Évincé de chez Toro Rosso fin 2014, Jean-Éric Vergne a depuis trouvé refuge au sein de la Scuderia Ferrari en tant que pilote d’essais et est engagé parallèlement en Formule E. Et pour l’année à venir, le Français ne sait pas encore tout à fait à quoi s’attendre.

« Je me concentre maintenant principalement sur la Formule E. Je suis dans une équipe (Techeetah) qui va sans cesse s’améliorer, et je crois vraiment que la catégorie représente l’avenir. Je suis ravi et très chanceux d’en faire partie. Je ne suis pas certain de ce que sera mon programme avec Ferrari en 2017, mais j’aimerais bien participer à quelques courses d’endurance en plus en parallèle. Je piloterai à l’occasion des 24 Heures de Dubai en janvier afin d’apprendre les ficelles. »

Et quand on demande à Vergne quelle serait la composition idéale de son équipe, il répond : « question difficile ! Mais j’ai quelques idées. J’adorerais avoir Felipe Massa en tant que coéquipier en Formule E, parce que c’est quelqu’un de sympa et qu’il a beaucoup d’expérience. Mon écurie idéale serait Techeetah. Je fais confiance à mon écurie et ils font tout leur possible pour gagner. Nous sommes en train de devenir une équipe très forte. »

Pour finir, le Français a également eu un mot sur le retour du Grand Prix de France en Formule 1.

« Je pense que c’est super. La France a une histoire riche dans les sports mécaniques alors c’est important qu’elle organise une course. Le lieu n’est pas très important, que ce soit sur le circuit Paul Ricard ou à Magny-Cours, même si c’est probablement mieux au Castellet. La région est belle, le circuit est proche de la ville et c’est une super piste, alors je suis certain que les fans adoreront. »