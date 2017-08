La Scuderia Toro Rosso a confirmé ce soir que James Key a prolongé son contrat pour rester avec l’équipe dans le rôle de directeur technique.

Le talentueux ingénieur a souvent été l’objet de spéculations ces dernières années mais il est resté fidèle à l’équipe de Faenza ces 5 dernières années, après avoir rejoint Toro Rosso en septembre 2012.

"La Formule 1 est un sport d’équipe, mais un sport dans lequel un individu peut faire la différence," commente Franz Tost, le directeur. "Jusqu’à présent, lors de son temps passé avec nous, James a prouvé qu’il pouvait effectivement faire cette différence, en dirigeant le côté technique de nos opérations. Non seulement il a été habile pour produire des châssis et des éléments aérodynamiques qui sont bien considérés dans tout le paddock, mais il a également montré les compétences de gestion nécessaires pour tirer le meilleur parti de tous les différents départements qui travaillent ensemble, ici à Faenza, et à Bicester. Je suis donc ravi que James reste avec nous pour l’avenir pour continuer ce processus fructueux."

"Je suis ravi de continuer avec Toro Rosso et de rester un membre de la famille Red Bull," ajoute James Key.

"C’est une équipe pour laquelle j’ai beaucoup de respect et j’ai beaucoup aimé travailler avec elle au cours des 5 dernières années. Maintenant, je cherche à poursuivre notre projet à l’avenir. Toro Rosso est unique : elle est répartie sur deux pays, elle remplit les rôles à la fois d’une équipe à part entière et d’une équipe chargée de développer les futurs pilotes Red Bull. Malgré cela elle continue de croître et de s’améliorer d’année en année."

"Plus important encore, les personnes avec lesquelles j’ai eu le plaisir de travailler ici sont professionnelles, ambitieuses et concentrées. Elles ont toutes travaillé incroyablement dur pour améliorer la performance de l’équipe et continueront à travailler avec le même dévouement et le même optimisme dans les années à venir."

"Je tiens à remercier Franz Tost et Red Bull pour leur soutien et leur confiance continus. Nous avons toujours du travail à faire, pour faire franchir à Toro Rosso les prochaines étapes."