L´ancien pilote Niki Lauda évoque de manière très touchante son ancien rival, James Hunt. Car pour le triple champion du monde, le Britannique n´était pas que « le type le plus drôle au monde » : il était une personne avec des traits de caractères particuliers et respectables.

« C´était quelqu´un de droit, direct et c´est un pilote comme ça que l´on aime » explique-t-il.

L´Autrichien appréciait particulièrement le côté sincère de Hunt.

« A notre époque, où le Formule 1 était dangereuse, on pouvait se fier à lui. Il laissait assez de place pour moi et pour lui sur la piste. »

Pour Lauda, son ancien rival avait des aptitudes incroyables, comparables à celles des plus grands pilotes.

« Il était agressif et avait un talent naturel, tout comme Gilles Villeneuve ou Lewis Hamilton. James était une menace perpétuelle, lorsqu´il avait à sa disposition une bonne voiture. Il pouvait montrer ce dont il était capable à chaque seconde, c´était exceptionnel ! »

James Hunt a gagné le championnat du monde de 1976, l´année où Lauda menait la compétition jusqu´à son accident au Nürburgring

« Je ne vis pas mal d´avoir perdu le titre. Dans la dernière phase de cette saison, il était le meilleur. »

Hunt est encore connu aujourd´hui pour ses multiples frasques et son amour de la fête et de la bouteille, ce que Lauda désapprouvait.

« Je lui ai dit : « si tu continues ainsi, tu vas te tuer ». Mais cela ne l´a pas influencé. Quelques années plus tard, lorsqu´il a arrêté de boire et qu´il travaillait pour la BBC, il a très bien mené sa vie durant 3 ou 4 ans. »

Lauda ne peut réprimer un sourire quand il se rappelle ce que le Britannique lui a dit, quand il a fait son retour sur le circuit de Monza peu de temps après son accident. Lorsque Hunt a vu les brûlures sur le visage de son rival, il ne s´est pas démonté, bien au contraire !

« Il m´a dit : « Tu es plus beau qu´avant. » C´était typiquement le genre de blagues de James. Il me manque beaucoup et je souhaiterais qu´il soit encore parmi nous » regrette l´Autrichien.