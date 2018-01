Renault Sport Racing est ravi d’annoncer la composition de la Renault Sport Academy pour 2018, avec quatre pilotes issus de la promotion 2017 et trois nouveaux-venus.

Jack Aitken (photo), Max Fewtrell, Christian Lundgaard et Sun Yue Yang poursuivent leur carrière au sein de l’Academy, désormais rejoints par Sacha Fenestraz, Arthur Rougier et Victor Martins.

Chaque pilote bénéficiera d’un programme de formation complet. La compétition en elle-même ne sera qu’un élément parmi d’autres : préparation physique et mentale, support media et marketing, ingénierie et apprentissage des valeurs et de l’histoire de Renault en sport automobile constitueront le programme dispensé en dehors des circuits. Les académiciens se retrouveront régulièrement chez Renault Sport Formula One Team à Enstone.

Max, Christian, Arthur et Victor s’affronteront au sein du peloton de la Formule Renault Eurocup. Le calendrier comprend neuf circuits de Grand Prix, dont Monaco. Sacha disputera le Championnat d’Europe de F3, tandis que Sun sera aligné en F3 britannique. Vice-Champion des GP3 Series en 2017, Jack rejoindra quant à lui les rangs de la Formule 2.

Mia Sharizman, Directeur de la Renault Sport Academy :

« Il s’agit de la troisième saison de la Renault Sport Academy et je pense que cet effectif est le plus prometteur. Jack, Max et Christian ont remporté de beaux succès en 2017 au sein de l’Academy, tandis que Sun a montré son potentiel. Sacha, Arthur et Victor nous rejoignent et nous sommes impatients d’observer leurs progrès. Nous avons fixé un ensemble d’objectifs très précis à chacun, ils savent donc ce qu’ils ont à faire pour réussir. Nous espérons célébrer de nombreux succès des membres de l’Academy au cours de la saison à venir. »

Cyril Abiteboul, Directeur général de Renault Sport Racing :

« A travers la Renault Sport Academy, Renault perpétue une tradition de formation des jeunes talents, avec l’objectif de trouver ses futurs pilotes. La promotion 2018 est la plus prometteuse jamais constituée et nous serons derrière chaque pilote pour l’accompagner. Aux côtés de Renault Sport Racing et de Renault Sport Formula One Team, la Renault Sport Academy s’est considérablement développée ces deux dernières saisons. Nous garderons un œil attentif sur tous les académiciens, car nous voulons véritablement identifier ceux qui ont le potentiel pour devenir nos futurs pilotes F1. »