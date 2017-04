La révolution promise par Pirelli a bien eu lieu, avec l’arrivée de pneus plus larges mais surtout plus durs, et donc plus résistants. Après trois courses sur trois circuits très différents, il est déjà temps pour le manufacturier de tirer un bilan.

"Je dois dire que nous sommes plutôt heureux de nos nouveaux produits et nous avons plus d’expérience sur la gamme tendre car nous l’utilisons souvent" explique Mario Isola. "Je pense que notre plus grande progression a été au niveau de la surchauffe des gommes, qui avait beaucoup d’effet l’an dernier et que les pilotes regrettaient, donc nous avons travaillé sur une nouvelle famille de composés".

"On ne peut pas éviter la surchauffe car quand on suit une autre voiture, on perd de l’appui et la surface chauffe, mais les pilotes peuvent rapidement corriger le tir et repartir au combat, ce qui était important. Nous amenons un produit qui a ces caractéristiques et nous récupérons des données pour ceux de l’an prochain. Nous avons 25 journées d’essais cette année et nous voulons faire encore mieux".

Des nouveaux pneus qui donnent satisfaction aux équipes, si bien qu’aucun changement n’est prévu dans le cours de l’année, même si des améliorations sont possibles : "C’est toujours compliqué de changer en cours de saison car ça modifie l’équilibre entre les équipes, donc on doit en discuter prudemment avec les équipes et la FIA".

"Pour le moment, le pneu médium est loin du tendre en termes de performance sur un tour et nous devons encore bien comprendre les pneus durs car nous ne les avons pas utilisés et ils le seront à Barcelone".

Lors des essais de Bahreïn, Ferrari a prêté une voiture à Pirelli et a engagé Sebastian Vettel pour mener des essais sur le prototype des nouveaux composés en vue de 2018.

"C’était le premier essai donc nous avons pris quelques informations sur la direction que nous voulons prendre à l’avenir. Nous avons testé différents prototypes et différentes solutions. Les essais se font à l’aveugle pour le pilote et l’équipe, on a juste essayé quelques points de départ avec les tendres, les médiums et les durs afin de définir une direction de développement".

Les pneus de cette saison sont plus difficiles à exploiter pleinement, malgré une fenêtre d’utilisation plus large sur la durée. Les équipes essaient encore de trouver la solution miracle pour exploiter au mieux les gommes.

"Tout le monde essaie d’utiliser les pneus au mieux et leur comportement est différent car les composés et la philosophie des matériaux sont différents. Leur comportement se rapproche des composés les plus durs, on n’a pas un pic d’adhérence, on a une phase de chauffe et ensuite on atteint une adhérence constante" analyse Isola.

"Dans le passé, les pilotes sentaient le pic d’adhérence et ensuite la dégradation tandis que maintenant, c’est un comportement différent. Les pneus sont aussi sûrement plus sensibles aux petits ajustements de réglages et cela signifie qu’ils sont éprouvés différemment. La fenêtre de fonctionnement n’est pas plus fine que dans le passé".

Au milieu d’une Formule 1 qui essaie de se réinventer et de donner plus de liberté aux pilotes et aux équipes, Pirelli refuse de laisser toute latitude à ses clients pour choisir les composés pneumatiques et préfère les prédéfinir et réfute l’idée que les pneus utilisés ne soient pas les mêmes à l’avant et à l’arrière, comme le suggérait récemment Alain Prost.

"Je ne suis pas totalement contre ce choix mais je pense que le plus gros problème serait de trouver un bon équilibre pour la voiture. Ce serait plus une question pour eux que pour moi. Je pense que nous avons fait un bon pas en avant il y a deux ans en changeant les règles et en choisissant trois composés par course que les équipes peuvent répartir comme elles le souhaitent".

"Nous pouvons toujours discuter à l’amélioration des règles dans le futur. J’ai entendu parler de la possibilité du retrait de l’obligation d’utiliser deux différents composés en une course. Cela garantit au moins un arrêt et une stratégie différente. Si l’on retire cette règle, je ne suis pas sûr toutefois que tout le monde se cale sur les mêmes pneus et la même stratégie car toutes les gommes ne tiennent pas la course entière".