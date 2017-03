Bernie Ecclestone assistera bien à sa première course de la saison 2017 à Bahreïn, le mois prochain, comme le révélait déjà Sebastian Vettel, son ami, à Melbourne le week-end dernier.

Ce n´est pas inhabituel pour l’ancien grand argentier de la Formule 1 d’être absent lors des premiers Grands Prix, mais son absence a toutefois été particulièrement remarquée en Australie, puisque c’était la première course de F1 à ne plus être disputée sous sa direction en tant que président de la FOM.

Pour celui qui est devenu Président d’Honneur de la F1, la première escale de l’année se fera donc sur le circuit de Sakhir, lors de la troisième course du calendrier. Il a été invité par le prince.

C’est d’ailleurs ce même prince bahreïni qui s’est rendu à la fête surprise pour le départ d’Ecclestone, organisée par Flavio Briatore.

Interrogé à Melbourne sur l’ambiance d’une course sans Ecclestone à la tête du sport, le directeur de Red Bull Racing, Christian Horner a plaisanté : "Comment savez-vous qu’il n´est plus au pouvoir ?"

"Je pense que vu le rôle qu’il a maintenant, il est toujours en situation de pouvoir contribuer à la Formule 1."

"Je suis certain qu’il sera là, lors de prochains évènements, et j’espère que les nouveaux propriétaires pourront faire appel à lui de manière constructive et avantageuse pour continuer à construire sur le bon travail qu´il a déjà fait."