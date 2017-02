Max, l’intersaison touche à sa fin, êtes-vous heureux de revenir dans l’équipe et de préparer 2017 ?

Je suis très heureux de revenir, j’ai été bien occupé par mon entraînement depuis le début de l’année, je me suis préparé en attendant que la voiture soit prête, et j’ai hâte de revenir en piste.

Il y a de grands changements cette année, ça vous démange de prendre le volant de la RB13 ?

Je l’ai déjà pilotée dans le simulateur et la vitesse de passage en courbe est impressionnante. On a évidemment envie de l’expérimenter réellement et heureusement, nous n’en sommes plus très loin. J’ai hâte de recommencer, de revoir les membres de l’équipe, de m’entraîner, puis d’aller courir.

Pouvez-vous expliquer brièvement les changements de règles ?

Nous aurons des pneus plus larges, un châssis plus large, un fond plat plus large qui créeront, avec les ailerons plus larges, plus d’appui. Ce sera très intéressant, les voitures seront évidemment un peu plus lourdes mais je ne pense pas que ça posera problème. Nous pourrions gagner trois secondes sur certains circuits, c’est énorme !

Il y a eu beaucoup de commentaires sur les effets physiques que ces changements auront sur les pilotes, comment avez-vous ajusté votre entraînement ?

J’ai plus ou moins fait les mêmes choses que l’année dernière, mais j’ai simplement fait plus de séances, et elles étaient plus longues. Ce sera un défi pour nous mais ça fait partie du métier.

Vous avez donc essayé la voiture dans le simulateur, à quel point est-ce proche de ce que vous expérimenterez dans deux semaines en essais ?

Le simulateur de Red Bull est un outil très professionnel. La seule chose qu’il nous manque, c’est les forces centrifuges qui sont trop compliquées à recréer dans un simulateur. Tout le reste est en revanche présent, c’est un très bon test pour nous.

Quelle est l’importance des essais, de découvrir tout cela réellement ?

C’est aussi important pour l’équipe que pour les pilotes, car on ne dispose pas de beaucoup de jours avant la première course. Il faut donc se sentir bien dans la voiture, régler le siège, le volant et les pédales afin qu’ils ne soient pas sources de crampes. Une fois que c’est fait, le principal objectif est de régler la voiture pour la première course, afin qu’elle soit bien équilibrée. Il faut l’améliorer jour après jour en espérant qu’elle soit au niveau quand vient la première course.

C’est votre premier programme complet de pré-saison avec l’équipe, êtes-vous satisfait de disposer d’un vrai roulage, contrairement à ce qui était le cas quand vous avez pris le volant de la RB12 en Espagne l’année dernière ?

Je serai clairement mieux préparé. Comme je l’ai dit, ça donne plus de temps pour travailler sur la position des pédales, du volant et du siège. C’est une préparation bien plus optimale pour moi et les changements au niveau de la voiture seront radicaux, ce sera très important d’être bien préparé.

Qu’envisagez-vous comme scénario à Melbourne ? Voyez-vous une hiérarchie chamboulée ? Des défis particuliers et inattendus ?

J’espère que nous serons en tête au premier virage et que nous pourrons garder la tête. Pour le moment, je n’y pense pas trop, je veux me concentrer sur les essais et nous verrons où nous en serons en Australie.

Quels sont vos objectifs pour la saison à venir ?

Je veux déjà voir à quel point la voiture sera rapide, et ensuite seulement je me fixerai des objectifs. Je reste neutre pour le moment avant de voir ce qu’il se passe.