Qu’avez-vous fait cet hiver, durant l’intersaison ?

"J’ai essentiellement passé du temps avec ma famille et mes amis, et je me suis surtout entraîné. C’était bien, je n’ai pas voyagé, je suis resté au Danemark et je me suis entraîné tous les jours. C’est bien de s’être déjà mis dans un bon rythme".

Avec les vitesses vertigineuses prévues par rapport aux anciennes voitures, avez-vous ajusté votre travail d’entraînement pour compenser le niveau de forces centrifuges imposé par les prochaines monoplaces ?

"Cela a été un peu difficile car nous ne savons pas à 100% à quel point ces voitures seront rapides, mais il est déjà évident qu’elles le seront nettement plus que la précédente génération. La meilleure chose à faire est de se préparer du mieux possible. On ne peut pas être trop préparé, ou trop fort physiquement, donc il a juste fallu s’entraîner encore plus. Nous verrons à Barcelone à quel point ces voitures sont violentes et si l’on a encore besoin d’adapter notre entraînement".

Avez-vous travaillé davantage au lever de poids ? Sur quelles parties du corps vous-êtes vous concentré ?

"Il a fallu augmenter la force physique. Auparavant, on préparait son entraînement pour ne pas prendre de poids, ce qui n’est plus le cas puisque nous avons focalisé l’entraînement sur la force physique et non plus seulement sur le cardio".

Quelles sont vos attentes pour les essais ?

"J’espère pouvoir faire beaucoup de kilomètres. Tout d’abord, j’ai vraiment hâte de reprendre le volant car l’hiver a été long. Le pilotage nous manque déjà après quelques semaines. Ce sera génial de s’y remettre et de rouler, afin de retrouver cette sensation et de prendre du plaisir. Ensuite, j’espère pouvoir rouler sans interruption afin d’en apprendre le plus possible au sujet de la voiture et de rassembler le maximum de données".

Vous avez passé deux saisons chez McLaren et une chez Renault et à chaque fois vous vous êtes intégré dans l’équipe. Comment travaillez-vous pour trouver le même niveau d’aisance chez Haas ?

"J’ai eu la chance d’être dans deux équipes où les gens étaient sympas. Ce fut facile socialement de m’intégrer et de faire partie de l’équipe. L’ambiance était très bonne dans chacune des équipes où j’ai travaillé, je ne sais pas si c’est une chose typique de la F1 mais j’ai apprécié connaître toutes ces personnes, et c’est génial d’avoir de l’expérience dans ces trois équipes".

Avez-vous hâte d’être à Barcelone et de vous acclimater à votre nouvelle équipe ?

"Énormément. Je suis dans une nouvelle équipe avec laquelle j’ai hâte de travailler, et j’ai hâte de découvrir ces nouvelles voitures. On s’attend tous à ce qu’elles soient plus rapides et elles le seront certainement, ce seront peut-être les voitures les plus rapides de l’histoire de la Formule 1. C’est palpitant pour nous, j’espère juste que nous aurons une très bonne saison ensemble. L’équipe a fait une belle saison 2016 et il faudra s’appuyer sur cette expérience. Je pense que tout le monde se sent mieux préparé qu’il y a un an".

Quelle a été votre première impression de l’équipe Haas quand elle est apparue l’an dernier à Barcelone ?

"Cette voiture était belle quand nous l’avons vue à Barcelone. On peut voir en la regardant si une voiture est développée ou pas, et elle semblait l’être. Nous l’avons vu et nous nous sommes dit que c’était impressionnant qu’ils en soient déjà là. Puis dès les deux premières courses, ils ont fini sixième et cinquième, et nous avons été encore plus impressionnés. Progresser sera un vrai défi, ce n’est pas acquis d’avance et nous devons travailler très dur".