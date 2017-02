Pour dire de quoi la Mercedes W08 est vraiment capable, rien de mieux que d´avoir l´avis de deux responsables techniques tels qu´Andy Cowell et Aldo Costa. Aux dires très confiants du responsable moteur et du chef designer, la concurrence va avoir beaucoup de peine à égaler l´équipe de Brackley.

Aldo, que peux-tu dire de la nouvelle voiture ?

Costa : « Nous sommes à fond depuis mars 2016. Nous aspirions à réaliser un plan sain, avoir une vaste base de travail, afin de pouvoir développer à volonté. Car le développement sera indispensable en 2017 pour le succès. Depuis l´été 2016, nous sommes entrés dans les détails du développement – un véritable feu d´artifice aérodynamique ! Car il y a tellement de nouveaux domaines que nous découvrons. Il nous a fallu aussi faire attention, parce que la voiture est soumise à des charges considérables, non seulement à cause des pneus larges, mais aussi à cause de plus de propulsion. »

Andy, que peux-tu dire sur le moteur ?

Cowell : « Nous sommes partis d´une feuille blanche. Notre défi en tant que constructeur était : comment pouvons-nous extraire encore plus de performance, tout en faisant un moteur fiable ? Comment pouvons-nous l´adapter encore mieux à la voiture ? Nous savions aussi que le groupe moteur doit pouvoir tenir le coup avec 10% de plus à fond par tour. Les charges élevées sur la voiture, à cause d´une autre aérodynamique, tout comme le fait que les pneus offrent plus d´adhérence, impliquent aussi que le moteur doit tenir le coup au niveau structurel, parce qu´un moteur moderne revêt le statut d´élément fondamental de la voiture. Il y a eu beaucoup de domaines, au niveau du châssis, qui nous ont donné du fil à retordre en tant que motoriste. »

Andy Green, le directeur technique de Force India, a parlé de Mercedes de manière très élogieuse, soulignant le progrès en puissance. Conformément à ce qu’il a dit, vous avez vous-même fait de grands progrès. Qu´as-tu à ajouter, Andy ?

Cowell : « J´estime beaucoup Andy Green, mais son compliment ne dit pas vraiment où nous nous trouvons face à la concurrence. Nous sommes devenus plus efficaces au niveau thermique, nous avons plus de rendement, c´est vrai. Nous croyons aussi que le châssis et le moteur ont été développés de manière encore plus proche. Mais un moteur puissant à lui seul ne suffit pas. Tu dois aussi passer la ligne d´arrivée. »

Andy, Renault a déclaré qu´ils ont complètement chamboulé leur moteur thermique, parce qu´ils ont besoin d´un nouveau potentiel plus important, l´ancien concept ayant été exploité jusqu´au bout. Comment est-ce chez Mercedes ?

Cowell : « La disposition de base est encore et toujours la même que celle que nous avions au début de l´ère du turbo, début 2014. Mais nous avons optimisé tous les domaines, afin de pouvoir y aller à fond sur de plus longues périodes. Nous avons amélioré tous les éléments de la récupération d´énergie, il n´y a seulement que les câbles de connexion qui sont identiques. »

Aldo, en ce moment, le grand débat du règlement se situe sur ces fameuses suspensions et leur légalité pose question. Est-ce que vous vous faites du souci ?

Costa : « Non, pour la simple et bonne raison que les règles n´ont pas changé. C´était légal en 2016, c´est aussi permis maintenant. Une équipe a demandé une clarification à ce sujet (Ferrari). Pas mal d´écuries veulent à présent de la FIA une ligne directrice précise, en ce qui concerne les suspensions. Mais je ne vois aucun problème pour nous. »

Andy, nous n´avons plus le système de jetons de développement. Qu´est-ce que cela signifie pour vous ?

Cowell : « Nous avons eu les jetons à gérer pendant 3 ans. Mais nous n´avons jamais eu l´impression d´être limités par eux. Donc cela n´a pas changé grand-chose. Aucune personne travaillant pour un constructeur ne voulait que le développement du moteur devienne limité. Le système des jetons de développement était généreux, nous n´étions donc pas vraiment limités, mais en fin de compte, ce n´était pas nécessaire. Car cela a seulement amené à une confusion inutile. Je ne dirais pas que nous vivons une explosion des coûts en ce moment. Mais un constructeur, qui aurait été peut-être en retard, a maintenant la possibilité de mieux faire. C´est à la fois important et juste pour la Formule 1. »

Aldo, avec un règlement aérodynamique si jeune, où se retrouveront vos concurrents ?

Costa : « Difficile à dire. Les équipes qui ont plus de ressources peuvent réaliser un meilleur travail que les équipes moyennement grosses. Je ne vois pas quelqu´un qui se retrouvait en milieu de peloton arriver d´un seul coup devant les équipes de pointe. Mais il est vrai que le règlement est encore très jeune. Il faut voir quelles seront les répercussions. Nous savons quels buts internes nous avons atteints. Mais nous tâtons encore dans l´obscurité, en ce qui concerne la position de la concurrence. »

Aldo, quels échos avez-vous des pneus Pirelli pour 2017 ?

Costa : « Nous étions une des 3 équipes qui a testé les Pirelli en 2016. Mais nous ne savons pas encore les types de pneus choisis par Pirelli pour les courses. Nous savons donc les mêmes choses que les autres écuries. Nous avons une grande idée de comment ces pneus peuvent se comporter, mais nous ne l´apprendrons exactement que lorsque nous roulerons avec à Barcelone. En ce qui concerne la vitesse pure, je m´attends à ce que nous soyons plus rapide que les 5 secondes par tour prévus avec certaines gommes (les plus tendres). »