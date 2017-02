Otmar Szafnauer , il y a plein de choses pour que vous soyez occupé avec cette nouvelle saison, ces nouvelles règles et votre nouveau pilote…

« Tous ces changements nous ont bien occupé mais je suis confiant en vue de la saison à venir. La saison 2017 représente une nouvelle ère pour notre sport et il sera fascinant d’analyser comment les choses vont tourner ».

L’année 2016 était la plus réussie de l’histoire de Force India, quel est le secret derrière ce succès ?

« C’est difficile de résumer notre progression en une seule phrase. Nos employés sont l’une des raisons pour lesquelles nous avons pu améliorer nos résultats d’année en année. Nous avons cherché à créer un environnement de travail unique afin que les gens se plaisent dans leur travail, qu’ils fournissent une contribution unique et qu’ils soient reconnus pour leurs efforts. Nous avons construit une vraie équipe de course, nous aimons tous la compétition et nous partageons ce désir de réussite. Cet esprit d’équipe qui nous pousse à aller dans la même direction sans controverse est l’un des facteurs principaux de notre réussite ».

Quelle approche avez-vous suivie en vue de cette nouvelle saison pour vous adapter au changement de règlement ?

« Je pense que la principale différence vient du moment auquel nous avons tourné nos ressources vers la nouvelle voiture, trois mois plus tôt que les années précédentes. C’est arrivé tôt en 2016 et d’un point de vue du déploiement de nos ressources, l’approche a été totalement revue ».

Quels ont été les principaux défis de l’hiver ?

« Le défi principal a été de fabriquer à temps les pièces pour construire la voiture. C’est toujours la tâche première en hiver mais cette année, nous ne pouvions rien récupérer des anciennes voitures. Dans chaque domaine, la pression en a été augmentée à l’usine car nous n’avons aucune marge d’erreur, car s’il manque un composant, on peut prendre du retard sur les débuts de la monoplace ».

La constante est en revanche le moteur utilisé puisque ce sera votre neuvième saison avec un moteur Mercedes.

« Mercedes continue d’accomplir un travail hors du commun et nous apprécions ce partenariat. Ils ont mené la danse depuis le début de l’ère des V6 et bien que les autres motoristes aient réduit l’écart, je pense que leur moteur 2017 sera encore le meilleur ».

Avez-vous pu investir dans les ressources de l’usine durant l’intersaison ?

« Le plus grand changement pour 2017 a été notre capacité à fabriquer entièrement les pièces du châssis au sein de l’équipe plutôt que de nous tourner vers des fournisseurs externes. C’est un grand pas en avant car nous avons le contrôle complet sur la qualité et sur notre planning de développement. Nous avons donc économisé beaucoup de temps et j’irais même jusqu’à dire que c’est le meilleur châssis que nous ayons produit en termes de qualité. Nous avons également agrandi notre parc de machines afin de pouvoir produire nous même certains composants mécaniques ».

L’équipe utilise-t-elle encore la soufflerie de Toyota à Cologne ?

« Elle reste une part importante de notre stratégie de développement car elle est encore supérieure à ce que nous avons à Brackley. Cependant, nous savons que nos adversaires ont des souffleries encore meilleures donc nous ne pouvons pas être complaisants. Nous devons continuer à travailler dur pour améliorer nos outils ainsi que la justesse des données acquises lors de nos essais. Nous avons énormément progressé dans le domaine aérodynamique lors des dernières années et bien que les règles soient entièrement nouvelles en 2017, nous devons admettre que notre philosophie continuera de suivre celle de 2015 et 2016 ».