Alors que Mexico est la prochaine destination de la Formule 1, vous avez reçu beaucoup d’attention sur le Circuit des Amériques. Décrivez-nous ce qu’a été votre week-end.

"A titre personnel, c’était le week-end le plus chargé de l’année. Evidemment, beaucoup de gens voulaient nous parler et j’ai été impressionné de voir le nombre de fans présents et leur passion. C’est génial de voir des gens avec nos produits, qui portent les casquettes Haas. Nous savons qu’ils nous soutiennent, ils ont offert un accueil chaleureux. C’était encore plus que l’an dernier car les gens s’habituent à notre présence. Nous sommes encore des outsiders mais nous avons gagné notre place. J’espère que les fans américains nous soutiendront encore plus dans le futur".

C’était un week-end chargé au Texas, comment avez-vous partagé votre temps ?

"Je n’ai aucun souci avec un emploi du temps chargé. C’est ce pour quoi nous sommes là. Nous avons des bons employés chez Haas et je leur fais entièrement confiance. Je peux faire plus d’activités publiques pour les fans et les médias, mon travail change selon le pays que nous visitons".

Nous avons vu Renault augmenter son niveau de jeu la semaine dernière. Alors que le titre est déjà joué chez les constructeurs, la lutte au milieu de peloton semble partie pour se poursuivre jusqu’à la fin de saison. Le milieu de peloton est-il plus serré que jamais ?

"Cela n’est pas facile, surtout pour nous, car les plus grosses équipes comme Renault ont progressé plus que nous l’avons fait lors des dernières courses. Il y a des hauts et des bas et c’est imprévisible. Qui aurait pensé que nous terminerions huitième et neuvième au Japon ? Personne ne nous aurait donné la crédibilité pour obtenir ces places au mérite. Tout peut se produire au milieu de peloton et j’espère que nous en tirerons notre épingle du jeu".

Quand le Grand Prix du Mexique est revenu en 2015, Haas n’était pas en F1 mais vous étiez dans le public. Quelle était l’ambiance ?

"C’était fantastique. Il y avait beaucoup de monde et tout était complet. Ils ont été obligés de construire plus de tribunes afin de se conformer à la demande de billets. C’est un événement génial et c’est ce qui est fantastique avec la F1. Il y a toujours des dizaines de milliers de personnes qui se rendent sur les circuits et nous attendons encore cela cette année".