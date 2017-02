Promu au poste de réserviste, Sergey Sirotkin poursuit son association avec Renault Sport Formula One Team en 2017. Après un passage réussi au rôle de pilote d’essais en 2016 et d’une nouvelle saison solide en GP2 Series qui le voyait se classer troisième, le Russe est désormais un membre à temps plein de l’équipe F1 de Renault Sport. Sergey assistera à tous les Grands Prix.

Que ressentez-vous à l’idée de poursuivre avec l’équipe ?

C’est évidemment génial ! Nous avons connu une excellente expérience en travaillant ensemble l’an passé. Grâce à ces bases, nous effectuerons un pas en avant avec ce nouveau rôle en 2017.

Que souhaitez-vous accomplir dans ce rôle de troisième pilote et pilote de réserve ?

Je crois que personne ne sera surpris si je dis que mon objectif principal pour 2018 est d’avoir un baquet de titulaire en F1. J’y œuvre en étant là pour apprendre et être un atout pour l’équipe tout en démontrant que je mérite d’autres opportunités.

Qu’avez-vous appris en 2016 ?

J’ai appris à rester calme, concentré et positif, qu’importe les moments. J’estime que ce sont des aspects capitaux dans la manière d’aborder la course automobile et ses propres progrès. En 2016, il fallait bâtir une base technique et humaine solide. En 2017, il faudra donc l’utiliser, l’améliorer et la travailler.

Que pensez-vous de la R.S.17 ?

De l’extérieur, la voiture est belle, mais la vue que je veux avoir est celle que l’on a en étant assis dans le cockpit, mains sur le volant, moteur en marche et sur un circuit.

À quel point pousserez-vous pour des séances du vendredi au volant ?

Je vais pousser fort. Des EL1 feront partie de mon programme. Je sais que ces sessions sont un élément important pour l’écurie dans sa préparation. Mon devoir est d’atteindre tous leurs objectifs durant la séance plutôt que d’essayer de signer le temps le plus rapide n’importe quand. Compter sur cette discipline est excellent pour fournir exactement ce que l’équipe demande.

Pouvez-vous apprendre beaucoup de Jolyon et de Nico ?

Peu importe que cela vienne de Nico, Jolyon ou d’une autre situation. Il y a toujours quelque chose à apprendre et si je termine une journée sans m’être amélioré d’une façon ou d’une autre, alors c’est une journée perdue. Je ne changerai jamais cette approche dans tout ce que j’entreprends. Je m’attends évidemment à en apprendre tant des pilotes de course que de toute l’équipe.

Quel travail avez-vous effectué pour renforcer votre cou ?

Je n’aime pas dévoiler mon rythme d’entraînement, mais je peux vous dire qu’il y en a beaucoup, et pas seulement sur mon cou !

Comment abordez-vous la saison à venir ?

Je sais ce que l’équipe attend de moi, je sais ce dont je suis capable et je suis prêt à y parvenir correctement et au mieux de mes capacités.

Dates clés

2017

Troisième pilote et pilote de réserve pour Renault Sport Formula One Team.

2015-2016

2015 forme une nouvelle étape dans l’ascension de Sergey vers le sommet puisqu’il dispute sa première saison en GP2 Series. Avec treize podiums dont trois victoires en deux ans, Sirotkin atteint par deux fois la troisième place du classement général. En 2016, Sergey rejoint aussi Renault Sport Formula One Team au rôle de pilote d’essais et prend part aux séances d’essais libres des Grands Prix de Russie et du Brésil ainsi qu’aux tests de Silverstone en juillet.

2013-2014

En 2013 et 2014, Sergey monte en Formula Renault 3.5 Series où il dispute deux saisons complètes. Présent dans le top dix pour sa première campagne, il progressera pour atteindre la cinquième place lors de sa seconde année. Il signe la pole position à domicile avant de s’imposer au Moscow Raceway. La même année, le jeune Sirotkin est enrôlé comme pilote d’essais chez Sauber Formula One Team. Ses sorties lui permettent de valider sa Superlicence.

2010-2012

Après le karting, Sergey se lance pour deux saisons en Formula Abarth dès 2010, où il sera champion et vice-champion. Le Russe passe ensuite en Auto GP World Series en 2012 et s’y classe troisième du classement général. En parallèle, il court en F3 où il termine cinquième du Championnat d’Italie et de la série européenne.