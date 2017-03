Vous êtes de retour avec Munnich Motorsport pour 2017. Comment s’est passée la préparation à cette nouvelle saison ?

"Nous avons vécu des débuts fantastiques. Ce ne sont que des essais, mais j’ai déjà confiance en ce que nous faisons et en notre appréhension de la voiture. Nous sommes un peu devant les pilotes du Loeb Racing alors que cette équipe a de l’expérience avec la Citroën. Je me sens bien au volant et l’équipe a fait du super travail, je ne veux pas dire que nous n’essayons pas de chercher la performance, mais nous faisons un programme d’ensemble qui ne nous permet pas d’être au maximum de nos capacités".

Etes-vous surpris d’avoir été aussi rapide, et de l’avoir été aussi vite ?

"On ne peut jamais être surpris par une voiture qui a gagné trois championnats, mais c’est fantastique, elle fonctionne très bien et c’est aussi simple que ça".

Les essais ont eu lieu à Monza et le WTCC y retourne pour la première fois depuis 2013, êtes-vous heureux ?

"J’adore cet endroit, c’est spectaculaire. Quand on pilote dans ce parc, c’est beau. Ce circuit manquait au WTCC lors des trois dernières années et on va y voir de belles courses, comme ça a toujours été le cas".

A quel point êtes-vous confiant après le programme d’essais hivernaux très réussi ?

"Nous avons roulé à Navarra et nous étions directement rapides, par rapport aux pilotes Loeb. A Monza, nous étions également rapides et je suis vraiment satisfait de la voiture, je m’y suis très bien adapté et les mécaniciens aussi. Citroën nous a beaucoup aidé, nos gars sont allées à l’usine pour travailler sur la voiture avec les mécaniciens de Citroën afin de la comprendre, pas pour nous donner un avantage mais pour combler notre retard. Cela a fonctionné car les changements que nous faisons sur la voiture la rendent plus rapide à chaque fois. C’est un bonheur à piloter".

Vous êtes aussi de retour dans l’équipe Munnich Motorsport, quel effet cela vous fait ?

"C’est génial, j’avais adoré travailler ici en 2013 et j’étais resté en contact avec René Munnich. Nous ne nous mettons pas la pression, je peux prendre mes propres décisions, j’ai une grande liberté. C’est un sentiment particulier et je suis prêt pour ce changement après 13 ans dans le championnat".

Que pensez-vous pouvoir accomplir cette saison ?

"Je suis dans une position solide avec plus d’expérience et surtout avec une Citroën très compétitive. Quand René m’a contacté et m’a exposé l’idée d’une association Huff / Citroën / Munnich Motorsport, c’était une opportunité à ne pas laisser passer. C’est une année où il sera possible pour une équipe privée de remporter le championnat et c’est clairement notre objectif".