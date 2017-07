Lors de son interview exclusive avec Nextgen-Auto.com à Spielberg, Alain Prost, consultant de Renault F1, a admis qu’il serait tenté d’essayer les nouvelles Formule 1 de cette saison 2017.

Le quadruple champion du monde de Formule 1 n’a pas encore pu tester une Formule 1 de la génération actuelle (qui remonte à 2014) mais reconnait que ce serait forcément un enseignement intéressant.

"Oui, ça m’intéresse parce que j’ai roulé avec les anciennes générations de Formule 1. Pratiquement avec toutes les générations de voitures en fait, mais pas celle-là, pas avec le moteur hybride," nous confie Prost.

"Mais je ne sais pas quand cela sera possible de faire un tel essai parce que c’est toujours seulement 1 an ou 2 ans après qu’on peut avoir des voitures d’essais. J’aimerais le faire, au moins pour comprendre un peu ce qu’est cette technologie, comment ça se conduit. Mais ce n’est pas non plus un de mes buts ultimes à concrétiser," ajoute-t-il en riant.

Prost aurait toutefois de quoi fournir une vraie valeur ajoutée à la Formule 1 parce qu’il a justement piloté des F1 qui étaient des vrais avions de chasse à son époque.

"Oui, le type de voitures qu’on a conduit est un peu différent parce qu’on a eu aussi des voitures avec plus de puissance que ça, et, surtout, beaucoup plus légères. On avait des voitures de 500 kilos. Et ça, pour moi, c’est ce qui fait la plus grosse différence."

"Après, la technologie est beaucoup plus aboutie maintenant, il y a beaucoup plus d’aides au pilotage. Mais je ne connais pas le niveau des pneus par rapport à ceux qu’on avait. Ces F1 de cette année sont des voitures exceptionnelles, mais elles sont certainement un peu différentes de ce que j’ai connu."

Pense-t-il être déçu au niveau des sensations de pilotage si ce test venait à se faire ?

"On est toujours déçu. Quand on a piloté les voitures que j’ai connues, on est toujours déçu par la sensation. Parce que c’est très aseptisé, c’est-à-dire que tout semble parfait avec les F1 actuelles."

Prost s’attend-il déjà à un manque de sensations avec ces F1 modernes ?

"Oui, c’est à dire qu’on sent moins... moi, quand j’ai conduit ma voiture d’il y a 30 ans, d’ailleurs c’était ici (en Autriche), il y a 2 ans, c’était incroyable parce que dès que vous montez dans la voiture vous sentez tout, vous comprenez tout alors que là, tout est parfait. Donc, tout marche parfaitement bien, alors on a un peu moins de sensations, c’est certain."

"J’aime les défis, j’aime bien sentir tout ce qui se passe dans une voiture," conclut-il.