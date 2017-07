Nextgen-Auto.com a rencontré Alain Prost, le consultant de Renault F1, dans le motorhome de l’équipe française à Spielberg.

Lors de cet entretien exclusif le quadruple champion du monde a évoqué l’évolution positive de l’équipe mais aussi les pilotes pour la saison à venir.

Concernant l’évolution, Prost la juge "logique et positive".

"Pour moi, dans tous les cas, je pense personnellement que ça prend toujours plus de temps que ce que l’on pense, et nous sommes vraiment encore en plein phase de construction de Renault F1."

"Il y a encore des gens qui arrivent. Nous avons presque 200 personnes qui sont arrivées depuis le rachat l’année dernière. Selon moi, c’est donc tout à fait logique ce qui se passe : ça va se consolider de plus en plus. C’est très positif."

Le Français peut-il donc se dire satisfait ?

"Oui, mais nous ne le sommes jamais assez, notamment concernant les résultats. Là encore je pense qu’il faut raisonner de manière logique. Je connais très bien la Formule 1, je sais ce que c’est et je sais le temps que ça prend pour tout construire correctement."

Prost sait évidemment que de nombreuses rumeurs entourent les équipes à cette époque de l’année et Renault F1 n’y échappe pas : Palmer ne signe pas (encore ?) les résultats attendus. Et il se dit que Fernando Alonso se cherche un nouveau défi, frustré par la situation chez McLaren Honda.

Aimerait-il voir Alonso revenir chez Renault, même si l’équipe n’est pas encore en mesure de gagner ? C’est en effet le souhaite de l’Espagnol...

"Je pense qu’il y a beaucoup de top pilotes... nous sommes une équipe constructeur, donc c’est vrai qu’il y a pas mal de pilotes qui considèrent que, peut-être pas demain, mais qu’après demain, nous allons être une très bonne équipe. Dans le cas de Fernando... il a été champion du monde avec Renault il y a plus de 10 ans, donc bien entendu, ce serait un honneur de l’avoir (il sourit), mais, d’un autre côté, on sait qu’il veut gagner tout de suite. Et je pense qu’on ne peut pas lui donner une voiture pour gagner tout de suite. Donc le problème n’est pas facile à résoudre."

Renault va aussi évaluer plus en profondeur les capacités de Robert Kubica. Concernant le Polonais, Prost se veut bien plus prudent.

"Robert a déjà fait des essais pour nous, et il va en effet refaire encore une séance d’essais, mais pour l’instant on ne peut pas faire d’autres commentaires. C’est très difficile de juger ce qui est possible ou non."