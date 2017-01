Vous avez dit à la fin de la saison dernière que, selon vous, c’était le bon moment pour arrêter la Formule 1, qu’est ce qui a changé ?

Mon intention était d’aller piloter ailleurs mais j’ai toujours la passion de la course et de la compétition. J’ai également de grands sentiments pour Williams car j’ai adoré mes trois années avec l’équipe et j’ai pensé que c’était une bonne chose de leur apporter de la stabilité et de l’expérience pour 2017.

Auriez-vous pu étudier des propositions d’autres équipes, auriez-vous été ouvert à cette idée ?

Je suis passionné de course, de compétition et de luttes en piste. Mon retour n’est pas dû au fait que je vois la F1 comme la meilleure option mais parce que je vois mon rôle chez Williams comme la meilleure option. Je ne serais revenu dans aucune autre équipe.

Vous êtes parti après un grand moment en fin de saison dernière, existe-t-il un risque de ne pas retrouver un tel accueil avec ce retour ?

Je n’oublierai jamais ce que j’ai vécu l’an dernier au Brésil et à Abu Dhabi. Je suis très reconnaissant pour tout ce qu’il s’est passé l’année dernière et pour tous les gentils messages. Quoiqu’il arrive cette saison, je quitterai ce sport avec la tête haute.

Avez-vous toujours le désir de courir en Formule 1 ?

Quand j’ai rejoint Williams en 2014, j’ai trouvé une équipe et une famille desquelles j’ai adoré faire partie. Je n’ai pas perdu le désir de courir ni de lutter en piste. Quelle que soit la décision que j’aurais prise pour cette année, j’aurais travaillé à 100% pour faire le meilleur travail possible, et si je n’avais plus de passion, je ne serais pas revenu.

Votre nom a été lié à plusieurs séries cet hiver, jusqu’où sont allées les discussions ?

Depuis que j’ai annoncé ma retraite l’an dernier, j’ai étudié mes options et il y en a eu un certain nombre qui m’ont été présentées et qui auraient pu m’intéresser. Cependant, j’ai pris une décision et je vais rester concentré dessus.

Qu’est-ce que ça vous fait de remplacer votre ancien équipier, Valtteri ?

Rejoindre l’équipe championne du monde est une très belle opportunité pour Valtteri. Il est talentueux et j’ai adoré travailler à ses côtés pendant trois ans. Je lui souhaite le meilleur pour le prochain chapitre de sa carrière.

L’argent a-t-il joué un rôle dans votre décision de revenir en F1 ?

Je ne parlerai ni de chiffres ni de détails concernant les négociations. Tout ce que je peux dire, c’est que c’est la bonne décision et que je suis heureux dans l’équipe.

Quelles sont les raisons qui vous ont aidées à prendre cette décision ?

Je pense que la retraite de Nico a amené une suite d’événements inattendus. Valtteri a reçu une offre fantastique et de fait, une opportunité s’est ouverte pour moi. Quand les médias ont commencé à dire que je pourrais revenir, j’ai été touché par la réponse de nombreux fans qui voulaient mon retour dans la discipline. C’était un facteur pesant dans ma décision et je tiens à les remercier pour leur soutien. Au final, quand j’ai reçu l’appel en question, c’était une offre que je ne pouvais pas refuser. C’était Williams !

Pouvez-vous confirmer qu’il s’agit d’un contrat d’un an ?

C’est un accord pour 2017 uniquement et pour le moment, je n’ai pas réfléchi à la suite.

Que pensez-vous de votre nouvel équipier, Lance Stroll ?

J’ai hâte de travailler avec lui, je le connais depuis longtemps. Il a prouvé dans les disciplines où il a couru pour le moment qu’il mérite cette chance et c’est génial d’accueillir un tel talent en Formule 1. Lance est jeune mais Williams a l’habitude d’engager des jeunes pilotes. Il sait que la courbe de progression sera raide mais le sport automobile est un sport d’équipe et je ferai en sorte de le soutenir par n’importe quel moyen.

Que pensez-vous de la saison qui arrive ? Quelles attentes avez-vous ?

Ce sera une année exaltante avec le changement de règlement et je passerai beaucoup de temps avec l’équipe afin de préparer la saison. Il est trop tôt pour faire des pronostics puisque nous n’avons pas mis les roues en piste, mais j’ai vraiment hâte d’essayer la FW40 lorsque les essais commenceront le mois prochain.

Williams célèbre ses 40 ans de Formule 1 cette année, êtes-vous heureux d’en faire partie ?

Oui totalement. Williams a une histoire impressionnante dans la discipline et atteindre cet anniversaire est un accomplissement incroyable. Je sais que l’équipe a des idées pour le célébrer dans le courant de l’année et je serai ravi d’y participer.