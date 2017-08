La Belgique est le quartier général de la branche européenne de Haas Automation. Vous avez participé à des événements et rencontré des clients de Haas, comment ont-ils accueilli l’effort de l’équipe et de Gene Haas en F1 ?

"C’est toujours génial de rencontrer les clients de Haas Automation dans le monde entier. C’est superbe de voir leur enthousiasme à propos du projet de l’entreprise en F1 et c’est génial de faire partie d’une si grande équipe".

Entre les saisons 2008 et 2009, vous avez travaillé comme soudeur en usine. Quelle était l’entreprise pour laquelle vous avez travaillé et quels étaient les projets sur lesquels vous avez travaillé ?

"L’entreprise était Schröder Metal et je soudais des enseignes pour magasins, essentiellement".

Vous semblez avoir un bon rapport avec les clients de Haas lorsqu’ils vous rendent visite. Est-ce que cette expérience de soudeur vous donne une bonne idée de la manière dont les gens gagnent leur vie grâce à un travaille manuel, et surtout une vision de la manière dont les machinistes utilisent l’équipement de Haas CNC pour construire des choses ?

"J’ai une bonne image de la manière dont les clients travaillent et ce qu’il font. J’ai l’impression que notre relation est basée sur une bonne synergie entre l’équipe et moi".

Quand vous avez finalement eu le soutien nécessaire pour continuer votre carrière et rouler en Formule Renault en 2009 avec Motopark Academy, à quel point étiez-vous heureux ?

"C’était un grand moment et j’ai eu un sentiment incroyable. J’étais un peu déprimé de ne pas pouvoir courir donc quand j’ai eu l’opportunité de revenir en course, c’était incroyable".

Le circuit de Spa est réputé pour être un circuit de pilotes. Pourquoi ?

"Je pense que c’est parce qu’il est très rapide et très technique et qu’il représente un grand défi".

Spa a des lignes droites et des virages rapides combinés avec des sections lentes, surtout dans le deuxième secteur. Comment réglez-vous la voiture pour aborder tous les aspects du circuit ? Faites-vous des sacrifices dans un secteur pour gagner du temps dans les autres ?

"Non, Spa est un circuit à fond. Vous attaquez partout".

Pouvez-vous décrire la sensation dans la voiture quand vous prenez le Raidillon de l’Eau Rouge ? Etes-vous capables de la prendre à fond ?

"Je suis sûr qu’il sera assez facile à prendre à fond, ce sera comme une montagne russe".

Est-ce important d’aborder l’Eau Rouge sans personne devant afin d’avoir l’appui aérodynamique nécessaire ?

"Pas très important, ce sera à fond quoiqu’il arrive".

Avez-vous des souvenirs de votre carrière avant la Formule 1 qui vous sont précieux ?

"J’y ai gagné dans toutes les catégories dans lesquelles j’y ai couru à l’exception de la Formule 1. J’ai beaucoup de bons souvenirs à Spa".

Quelle est votre partie préférée du circuit ?

"L’Eau Rouge et Pouhon sont sûrement les meilleures parties, mais l’ensemble du circuit est fantastique. Il est rapide et c’est un vrai défi, on s’y amuse".